Саудовские власти призвали проявить милосердие

В предверие Дня Разговения и в связи с неподтвержденными, но и неопровергнутыми слухами о планах саудовских властей казнить трех популярных проповедников свыше 80 видных исламских деятелей западных стран обратились к ним с призывом проявить милосердие. Напомним, что речь идет о казни Салмана аль-Ауды, Авада аль-Карни и Али аль-Омари, которая может произойти вскоре по завершению Рамадана.
Среди подписантов такие имена как Фараз Раббани, Сулейман Гани, Джонатан Браун, то есть, алимы, имамы мечетей, профессора крупнейших западных университетов, формирующие интеллектуальное пространство Ислама на Западе.
Они указали властям Саудии, которые совсем недавно провели на своей территории конференцию на тему "умеренности" в Исламе, что милосердие, проявленное к проповедникам, многие годы популяризирующим именно эти взгляды, продемонстрировало бы, что их слова не расходятся с их делами. Напротив, казнь проповедников, всемирно известных своими умеренными взглядами, нанесет колоссальный удар по репутации саудовских властей и обессмыслит их усилия по продвижению "умеренного ислама".
Отметим в этой связи, что куда большие, чем эти увещевания, надежды на благоразумие саудовских властей порождают их последние инициативы по сближению с Катаром, который снова понадобился им на фоне нового обострения отношений с Ираном.
В свое время и шейх аль-Ауда был арестован именно в ходе борьбы с "пятой колонны Катара" в Саудии, поэтому остается надеяться на то, что потепление в саудовско-катарских отношениях может привести к освобождению этих проповедников или хотя бы сохранению их жизней.