Суд оштрафовал крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву

Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку и правозащитницу Лутфие Зудиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 2000 рублей. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

По словам Зудиевой, административное производство против нее было открыто умышленно, с "четкой целью скомпрометировать в глазах общественности" и нанести репутационные потери, она считает себя не виновной в административном нарушении.

Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку, супругу фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"* Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.

Напомним, что российские силовики 30 мая задержали двоих крымскотатарских активисток: правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, открыв административные дела по ст. 20.3 КоАП России — демонстрация запрещенной символики.

Основанием для задержания Зудиевой стала публикация пользователя Тагира Минибаева от апреля 2014 года, в котором он тэгнул (отметил) Зудиеву.​ Тагир Миннибаев — журналист, который первым опубликовал сведения о пытках осужденных по делу "Чистопольского джамаата".





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