Россия: тебя тэгнули - тебя задержат

Саму Зудиеву такое развитие событий в путинской России не удивляет, однако, она обращает внимание на то, что нелепость подобных дел усиливается не менее нелепыми методами, когда силовики устраивают шоу с задержанием женщины на потеху СМИ. "Я к таким админзадержаниям и делам отношусь как к первым сигналам, которые прошли сначала через административный процесс, а дальше —​серьезные уголовные дела. Это ожидаемое явление. К сожалению, не вижу другого варианта развития ситуации в Крыму. Но для самих силовиков было бы лучше не отлавливать женщин таким вот образом. Это лишний шум и провокация", —​ говорит она.

После задержания Зудиеву подвергли медицинскому освидетельствованию и изъяли у нее телефон. Ее адвокат, другой известный крымскотатарский правозащитник Эмиль Курбединов был допущен к ней только после этого.

Отметим, что и Зудиева, и Курбединов - это люди, которые давно являются бельмом на глазу российских силовиков в захваченном ими Крыму, потому что одни из немногих продолжают защищать там остатки тех прав мусульман, что у них были под властью Украины. При этом вчерашнее задержание Зудиевой и ее коллеги Мумине Салиевой знаменует собой переход силовиков к открытому давлению уже на женщин.

МИД Украины в лице его главы Павла Климкина резко отреагировал на репрессии в отношении ее граждан мусульманского вероисповедания и призвал международное сообщество к давлению на Кремль.