В Алжире отменили намеченные президентские выборы

Алжир не может провести президентские выборы, запланированные на 4 июля, из-за отсутствия действительных кандидатов, заявил в воскресенье его конституционный совет, который тем самым продлил переходный период для страны после того, как президент Абдельазиз Бутефлика подал в отставку два месяца назад.

Этот шаг, вероятно, расширит полномочия временного президента Абделькадера Бенсалаха, который должен был остаться только до голосования по избранию нового президента 9 июля этого года.

В заявлении по государственному телевидению конституционный совет заявил, что он получил лишь двух кандидатов, которые были признаны недействительными. Совет не утвердил новую дату президентских выборов, но лишь попросил Бенсалаха организовать голосование позднее.

Однако демонстрации продолжаются: протестующие требуют отставки Бенсалаха и прекращения доминирования элиты, которая управляла Алжиром с тех пор, как он получил независимость от Франции в 1962 году.

В пятницу сотни тысяч людей снова вышли на улицы Алжира и других городов, чтобы призвать к отстранению от должности Бенсалаха и премьер-министра Нуреддина Бедауи, назначенного Бутефликой за несколько дней до его ухода.

Генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах, который управляет переходным процессом, призвал политические партии и протестующих встретиться между собой, чтобы обсудить выход из кризиса.

Аналитики говорят, что армия, являющаяся ключевым игроком в добыче нефти и газа, обеспокоена продолжающимся кризисом, особенно учитывая период обострения нестабильности в соседней Ливии, где соперничающие силы сражаются за столицу Триполи.