Египет вернул в тюрьму освобожденного ранее журналиста Al-Jazeera

Журналист Al-Jazeera Махмуд Хусейн, об освобождении которого мы писали на днях, снова был возвращен в египетскую тюрьму, при невыясненных обстоятельствах.

Семья Хусейна заявила во вторник, что было начато новое расследование в отношении журналиста, который уже провел более 880 дней за решеткой без предъявления обвинений.

Египетский суд в четверг оставил в силе решение от 21 мая об освобождении Хусейна вместе с «мерами предосторожности», которые ограничивали бы его передвижение.

Катарского журналиста в прошлую субботу перевели из тюрьмы Тора в южном Каире в камеру содержания в Гизе, где он ждал окончательного разрешения от офиса Агентства национальной безопасности.

«Проведя ночь в полицейском участке, семья с удивлением узнала, что Махмуда доставили в прокуратуру государственной безопасности», - говорится в заявлении.

Затем в воскресенье семья ждала освобождения Хусейна из полицейского участка, когда им сказали, что посещение офиса прокураты государственной безопасности было частью формальностей освобождения.

Тем не менее, «его забрали обратно в тюрьму Тора», говорится в заявлении семьи, и при этом никаких официальных объяснений для его продолжающегося задержания не приводится.

Напомним, что журналист находился под стражей с 2016 года без предъявления официальных обвинений или судебного разбирательства.

Хусейн, гражданин Египта, работающий на арабском телеканале Al-Jazeera, базирующемся в Катаре, был арестован по прибытии 20 декабря 2016 года во время поездки в Египет, чтобы навестить свою семью.

Хусейна обвинили в «подстрекательстве против государственных институтов и трансляции ложных новостей с целью распространения хаоса». И он сам и Al Jazeera Media Network опровергают эти обвинения.

Гамаль Ид, исполнительный директор Арабской сети по информации о правах человека, заявил, что согласно египетскому законодательству Хусейн должен был быть освобожден в течение 24 часов после решения суда об освобождении в прошлый четверг.

«Это окончательное решение суда, но проблема в том, что силы безопасности задерживают освобождение, когда им не нравятся освобожденные», - сказал Ид на прошлой неделе.

Содержание Хусейна под стражей было нарушением как египетского, так и международного законодательства. Египетские законы запрещают содержание под стражей без обвинения более 24 месяцев, но египетские власти неоднократно продлевали тюремное содержание Хусейна.

По словам адвоката журналиста, Тахира Абуль-Насра, в настоящее время в Египте без предъявления обвинения по политическим мотивам содержится под стражей не менее 20 000 человек. По его словам, сотни из них уже превысили установленный законом двухлетний предварительный срок. В феврале Организация Объединенных Наций назвала заключение Хусейна в тюрьму «произвольным задержанием», заявив, что «правильным поступком будет немедленное освобождение Хусейна».