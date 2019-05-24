Египетский суд освободил журналиста Al-Jazeera Махмуда Хусейна

Хусейн был арестован в декабре 2016 года без суда и следствия. Его освобождение было подтверждено его дочерью.

Египетский суд распорядился освободить журналиста Al-Jazeera Махмуда Хусейна, сообщила его дочь в четверг.

Захра Хусейн объявила об освобождении своего отца в социальных сетях с постом, который гласил: «Папа был освобожден, слава Богу».

Хусейн, гражданин Египта, был арестован в египетской столице Каире в декабре 2016 года и с тех пор содержался под стражей без суда и следствия.

Позже египетские власти обвинили его в распространении ложных новостей от имени его работодателей в Дохе, но сеть Al-Jazeera отвергла это обвинение.

Хусейн, отец девятерых детей, был на выходных в Египте во время ареста.

Журналист Al Jazeera» Абдулла эль-Шами, который сам был заключен в тюрьму в Египте в период с 2013 по 2014 год, заявил в Twitter, что Хусейн был освобожден с «мерами предосторожности». Пока не ясно, что имеется в виду.

Напомним, что Египет уже долгое время находится в конфликте с Al Jazeera и катарским правительством, которое финансирует канал.

Власти арестовали оператора Шами и Al Jazeera Мохамеда Бадра после переворота в июле 2013 года, в результате которого был свергнут первый свободно избранный президент Египта Мохамед Мурси. Бадр был освобожден в феврале 2014 года, а Шами был освобожден в июне того же года.

В декабре 2013 года журналисты Al Jazeera Питер Гресте, Мухаммад Фахми и Бахер Мухаммад были арестованы, обвинены и признаны виновными в поддержке «Братьев-мусульман» и распространении «ложных новостей».

После международного протеста тройка была освобождена египетскими властями в феврале 2015 года.

В итоге Египет разорвал дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года в рамках кампании бойкота и блокады, организованных Саудовской Аравией и ОАЭ.

Условия для прекращения блокады включают требование, чтобы Катар закрыл сеть Al Jazeera.

По данным «Репортеров без границ», в начале 2019 года в Египте за решеткой находилось 32 журналиста.