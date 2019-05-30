В Израиле пройдут повторные выборы: арабы пойдут единым списком

Израильский парламент проголосовал за самороспуск и за проведение повторных выборов, после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство правящей коалиции до нужного срока.

Роспуск Кнессета начался сразу после 21:00 по Гринвичу в среду, всего через семь недель после того, как состоялось парламентское голосование. Теперь новые выборы в Израиле пройдут 17 сентября.

«Мы проведем резкую и четкую избирательную кампанию, которая принесет нам победу», - заявил Нетаньяху журналистам после голосования в Кнессете.

«Мы победим, мы победим, и общественность победит».

Нетаньяху, чья партия «Ликуд» получила 35 мест на парламентских выборах 9 апреля, изо всех сил пытался сформировать политическую коалицию, в которой он нуждался, чтобы получить большинство мест в парламенте Израиля из 120 членов.

В частности, израильский премьер не смог заручиться поддержкой крайне правой партии «Наш дом - Израиль», под руководством своего бывшего министра обороны Авигдора Либермана, которая получила в прошлом месяце пять мест в Кнессете.

«Наш дом - Израиль» вступил в разногласия с ультраортодоксальными партиями Шас и Яхадут ха-Тора по поводу военного призыва на военную службу - и Либерман заявил, что не будет работать в правительстве вместе с ними.

Речь о законопроекте, который обязал бы ортодоксальных иудеев, изучающих Тору, присоединяться к вооруженным силам Израиля, требование, от которого они были освобождены.

Либерман давно считает, что все израильские мужчины должны в равной степени разделять бремя военной службы.

На своей странице в Facebook в среду Либерман обвинил Ликуд в повторных выборах, заявив, что партия отказалась голосовать по ультраортодоксальному законопроекту, сообщает израильская газета Haaretz.

Нетаньяху, со своей стороны, раскритиковал лидера «Наш дом - Израиль», заявив, что Либерман «свергает правые правительства» только «потому, что ему нужно еще несколько голосов, которые он не получит».

Между тем, наблюдатели отмечают, что самая главная причина, по которой Нетаньяху оказался не способен создать коалиционное правительство, это его стремление создать такой крайне правый кабинет, который бы обеспечил принятие закона, защищающего его от уголовного преследования, или по крайней мере из которого не стали бы уходить союзники, если ему предъявят все таки обвинения.

Нетаньяху в принципе мог бы создать коалицию вместе с центристским альянсом «Кахоль-лаван» (Сине-белых), который получил 35 мест в кнессете, но такая коалиция точно не приняла бы закон об иммунитете Биби, да и скорее всего Кахоль-лаван от него откажутся, как только ему предъявят обвинения. А между тем, доказательства против Нетаньяху очень сильны.

Нетаньяху грозит три надвигающихся обвинения в коррупции, и общественное внимание было меньше сосредоточено на создании коалиции и больше на шагах, которые сторонники Нетаньяху планировали в парламенте, чтобы предоставить ему иммунитет.

Дело 1000 касается Нетаньяху и его семьи, которые получали роскошные подарки в обмен на личные или финансовые услуги.

В деле 2 000 он подозревается в попытке повлиять на освещение в СМИ, якобы пытаясь заключить тайную сделку с издателем популярного таблоида «Едиот Ахаронот».

Эта сделка требовала благоприятного освещения в обмен на принятие законодательства, которое ограничило бы распространение одного из конкурентов газеты.

Самый серьезный обвинительный акт, дело 4000, подозревает его в том, что он предлагал регуляторные преимущества телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на позитивное освещение ее медийным подразделением.

Нетаньяху отрицает какие-либо правонарушения в этих делах и должен будет явиться на предварительное слушание в начале октября, которое в итоге может привести к официальному обвинению во взяточничестве и мошенничестве.

Новая дата выборов, всего за две недели до слушания, похоже, снижает шансы Нетаньяху на получение иммунитета до начала судебного разбирательства, даже если он выиграет голосования.

Кахоль-ливан приложил все возможные усилия, чтобы добиться роспуска Кнессета. Но кроме того, за роспуск проголосовали все палестинские партии. Они планируют объединиться для новых выборов, чтобы получить больше мест. Их разделение на два списка на прошлых выборах вызвало недовольство арабских избирателей, что выразилось в в крайне низкой явке (всего 49%).

Новые выборы могут также осложнить усилия США по продвижению мирного плана президента Дональда Трампа по разрешению израильско-палестинского конфликта, получившего название «сделки века».

Палестинцы уже отвергли мирное соглашение как удар по их стремлениям к государственности.

Команда Белого дома, стоящая за этим предложением, в том числе зять Трампа Джаред Кушнер, в настоящее время находится на Ближнем Востоке, чтобы заручиться поддержкой экономического «семинара» в Бахрейне в следующем месяце для поощрения инвестиций в оккупированный Западный берег и сектор Газа.

Во вторник перед визитом Кушнера в Иорданию сотни политических и общественных активистов устроили сидячую забастовку возле посольства США в Аммане, призывая Иорданию не участвовать в саммите в Бахрейне.

Команда США должна прибыть в Израиль в четверг. И если ранее публикация плана откладывалась из-за выборов в Израиле, а затем была анонсирована на время после Рамадана, есть все основания полагать, что мы не увидим этот план раньше повторных выборов в Израиле.