Выборы в Израиле: триумф религиозного национализма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовится к рекордному пятому сроку на своем посту после подсчета большинства голосов на парламентских выборах, прошедших во вторник, а три главных телеканала Израиля уже объявили его победителем.

Тем не менее, его главный соперник Бенни Ганц также заявил о своей победе на выборах.

Согласно 97 процентам подсчитанных голосов, «Ликуд» Нетаньяху и центристская партия Бени Ганца «Кахоль-лаван» завоевали по 35 мест, согласно веб-сайту Кнессета и израильским телеканалам. «Ликуд» тем самым получит на пять мест больше по сравнению с предыдущими выборами в 2015 году.

Третье и четвертое места заняли ультраправые партии «Шас» и «Яхадут ха-Тора», у них по 8 мест. Теперь Нетаньяху явно находится в достаточно сильной позиции, чтобы сформировать коалиционное правительство с другими правыми фракциями, которые поддержали его.

Обращаясь к ликующему собранию сторонников рано утром в среду, Нетаньяху похвалил своих сторонников за «почти немыслимое достижение».

«Я был очень тронут, что народ Израиля снова доверился мне пятый раз и с еще большим доверием», - сказал Нетаньяху, прежде чем пообещать создать правое националистическое правительство.

Если Нетаньяху все же официально станет премьером, 69-летний политик займет уже пятый срок в должности, и этим летом станет самым долго-правящим премьер-министром Израиля летом.

Выборы стали абсолютным разгромом для израильских левых — некогда могущественная партия лейбористов получает пока что лишь 6 мест. Левый еврейско-арабский блок Хадаш-Тааль получает также 6 мест. В целом израильские левые потеряли 10 мест.

Арабское присутствие в кнессете вообще уменьшилось, что кстати можно еще и объяснить крайне низкой явкой израильских арабов. За час до закрытия голосования явка арабов составляла 46 процентов, что значительно ниже 61 процента по всей стране. Для сравнения, общая явка арабов на выборах 2015 года составила 63 процента. Дополнительный скандал вызван был тем, что Нетаньяху приказал разместить несколько тысяч видеокамер на арабских участках. Якобы, чтобы удостовериться, что выборы там были честными.

Напротив, в местах, где живут ортодоксальные евреи отмечена феноменально высокая явка (98-99%). В одном из мест, Бейтар Иллит, зафиксирована явка в 104%, и теперь многие наблюдатели с недоумением пытаются понять, как такое возможно. Стоит ли упоминать, что никаких камер на этих участках Нетаньяху не устанавливал?

В итоге, Израиль получает самое религиозно-националистическое правительство за всю свою историю. Нетаньяху, в отношении которого продолжается расследование о коррупции, празднует свой триумф. Население Израиля же показало, что мир с палестинцами ни в коем случае не находится в его приоритете.