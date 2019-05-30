Мухаммаду Бухари снова стал президентом Нигерии

Мухаммаду Бухари присягнул на свой второй срок в качестве президента Нигерии, пообещав бороться с угрозами безопасности и искоренять коррупцию.

76-летний лидер вступил в свою должность в условиях жестких мер безопасности в нигерийской столице Абудже. Он не произнес речи во время скромного мероприятия, на котором присутствовали представители дипломатического сообщества.

Бухари, бывший военный правитель, набрал 56 процентов голосов, чтобы победить своего главного претендента, бывшего вице-президента Народно-демократической партии (НДП) Атику Абубакара на февральских выборах, которые сопровождались множеством проблем безопасности и логистики, из-за чего голосование было задержано на неделю.

После объявления результатов выборов Абубакар подал петицию, оспаривающие итог выборов. Этот процесс все еще продолжается в апелляционном суде Нигерии.

В свой второй срок Бухари столкнется с рядом проблем, пытаясь выполнить свои предвыборные обещания, включая борьбу с угрозами безопасности и управление вялой экономикой и высоким уровнем безработицы.

Безопасность остается серьезной проблемой для Бухари после первого срока, отмеченного похищениями людей, нападениями бандитов, угоном скота и конфликтами между общинами. Даже в его ровном штате Кацина происходит эскалация насилия, а на северо-востоке страны по прежнему действует Боко Харам, теперь разделенная на две фракции.

«По всей стране массовая незанятость молодежи, слабая полицейская деятельность и углубляющаяся атмосфера безнаказанности - все это говорит о том, что похищение людей и другие ситуации с общественной безопасностью могут еще более ухудшиться», - говорит Ннамди Обаси, исследователь Международной кризисной группы по Нигерии.

Уровень безработицы в Нигерии более чем удвоился до 23 процентов с тех пор, как Бухари вступил в должность в 2015 году, в то время как 90 миллионов нигерийцев живут в условиях крайней нищеты, больше, чем в любой другой стране, согласно выводам экспертов.

Заметим, что экономика Нигерии — крупнейшая в Африке — стабильно растет и будет расти в течение следующих нескольких лет, по прогнозам аналитиков. Проблема в том, что растет она гораздо медленнее, чем население и безработица, со всеми сопутствующими проблемами.