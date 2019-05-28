Украинские силовики выдали беженца рахмоновскому режиму

Муродали Халимов (на фото). Не успело утихнуть негодование украинской мусульманкой и патриотической общественности в связи с выдачей России защитника Украины Тимура Тумгоева, как украинские силовики снова поступили в том же духе. На этот раз в руки верного вассала Кремля - рахмоновского режима был выдан укрывшийся в Украине(на фото).

Как обычно, затребованного ими таджика рахмоновцы обвинили в принадлежности к везде запрещенному ИГ. В чем с ними не согласились не только сам Муродали и знающие его журналисты и правозащитники, но и ЕСПЧ. Эта правозащитная инстанция запретила его выдачу рахмоновскому Таджикистану, но, увы, поздно - в этот момент он уже находился в руках тиранов.

И в этот раз украинские силовики, как и в случае с Тумгоевым, действовали в обход правовых процедур. Халимов не был экстрадирован - его схватили в день, когда он собирался идти с адвокатом повторно подаваться на убежище, запихнули в самолет на Душанбе и таким образом выдали Таджикистану де-факто.