Украинские силовики выдали беженца рахмоновскому режиму

Не успело утихнуть негодование украинской мусульманкой и патриотической общественности в связи с выдачей России защитника Украины Тимура Тумгоева, как украинские силовики снова поступили в том же духе. На этот раз в руки верного вассала Кремля - рахмоновского режима был выдан укрывшийся в Украине Муродали Халимов (на фото).
Как обычно, затребованного ими таджика рахмоновцы обвинили в принадлежности к везде запрещенному ИГ. В чем с ними не согласились не только сам Муродали и знающие его журналисты и правозащитники, но и ЕСПЧ. Эта правозащитная инстанция запретила его выдачу рахмоновскому Таджикистану, но, увы, поздно - в этот момент он уже находился в руках тиранов.
И в этот раз украинские силовики, как и в случае с Тумгоевым, действовали в обход правовых процедур. Халимов не был экстрадирован - его схватили в день, когда он собирался идти с адвокатом повторно подаваться на убежище, запихнули в самолет на Душанбе и таким образом выдали Таджикистану де-факто.
Надо сказать, что украинское правозащитное и медийное сообщество с возмущением восприняло произошедшее - по горячим следам этой истории на одном из популярных телеканалов вышла передача о недопустимости пособничества украинских силовиков постсоветским режимам, мало того, что тираническим, так еще и де-факто враждебным этой стране. Однако пока в условиях безнаказанности они продолжают творить, что хотят.