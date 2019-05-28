Кто угрожает еврейским кипам в Европе?

Крупнотиражный немецкий таблоид Bild вышел вчера с лозунгом "Кипа принадлежит Германии" и бумажной выкройкой этого еврейского головного убора, позволяющей вырезать ее и одеть в солидарность с религиозными евреями.

Это, а также ряд материалов, посвященных антисемитизму, были опубликованы в данном издании в ответ на заявление уполномоченного правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, рекомендовавшего религиозным евреям воздержаться от ношения кипы в публичных местах. Основанием для подобной рекомендации стали 62 случая нападений на евреев в Германии в прошлом году.

То, что проблема антисемитизма оказалась в поле зрения издания Bild и его главного редактора Юлиана Райхельта, по-человечески понятно. Более того, скажем прямо, что в интересах мусульман, живущих на Западе, чтобы последователи всех религиозных сообществ могли открыто и безопасно носить свои традиционные головные уборы и одежды, право на которые, напомним, им всегда гарантировалось под властью Ислама. Ведь в светском обществе положение мусульманки, носящей хиджаб, или мусульманина, носящего тюрбан, куда ближе к положению иудея, носящего кипу, чем к положению номинальных/несоблюдающих христиан или даже мусульманок, уже не говоря об атеистах.

Однако нельзя не отметить, что тот же Bild, который сегодня декларирует, что "кипа принадлежит Германии", совсем недавно солидаризировался с политиками, выступающими с лозунгами "Ислам не принадлежит Германии". Также в этом издании публиковались материалы, шельмующие мусульман, соблюдающих свою религию, в частности, за ношение девочками в школе платков или их отказ оголяться в бассейнах, что представлялось как экстремизм и отказ от интеграции в общество.

Но если, по этой логике мусульманкам ради лучшей интеграции стоит снимать платки, почему бы евреям ради большей безопасности не снять кипы? Кстати, о ней, безопасности - поводом для тревоги за евреев, носящих кипу, стали 62 случая нападения в прошлом году. Спору нет, это возмутительно, однако, хотим напомнить, что в том же самом году на мусульман в Германии было совершено 908 нападений, то есть, в 14,6 раз больше, чем на евреев.

Опять же, нападения на мусульман никак не оправдывают нападения на иудеев, не делают их менее возмутительными. В том числе, в тех случаях, когда таковые совершаются подростками из мусульманской среды, потому что путать политический антисионизм с бытовым антисемитизмом недопустимо по многим соображениям, помимо прочего, потому что это дает сионистам основания ставить между ними знак равенства и представлять любого критика сионизма как антисемита. Просто надо понимать, что когда 62 нападения в год (в стране с численностью населения почти в 83 000 000 человек) представляется как огромная проблема, а в 14,6 раз больше нападений попросту игнорируются, выглядит это как явная политика двойных стандартов.

Но если серьезно, кому на самом деле мешают кипы в Германии? Если из 62 нападавших какой-то процент составили мусульмане или псевдомусульмане, а не неонацисты, то это явно не может свидетельствовать о позиции примерно четырехмиллионной мусульманской общины страны. С другой стороны, мы видим постоянные дискуссии среди политиков и общественных деятелей Германии, в том числе, на страницах того же Bild с призывами запретить платки в школах как то, что мешает мусульманам быть "нормальными немцами". Но неужели непонятно, что если в обществе снова появляется тренд на принуждение всех его членов быть "нормальными немцами", то есть, поменьше выпячивать свои особенности, то мусульманами он никак не ограничится?

Поэтому при всех крокодиловых слезах, проливаемых из-за антисемитизма, ответственность за который они пытаются переложить на мусульман, фундамент для него наряду с исламофобией создается теми, кто пытается причесать всех под одну гребенку - под которой места не останется ни кипе, ни хиджабу.