Исследования: в Европе увеличилось число преступлений против мусульман

Правозащитники провели исследования преступлений на основе исламофобии и обнародовали доклад. По данным Фонда политических, экономических и общественных исследований Турции (SETA), за 2017 год в Европе выросло число нападений на почве исламофобии.

«В 2017 году 908 нападений на мусульман было совершено в Германии, 664 - в Польше, 364 - в Нидерландах, 256 - в Австрии, 121 - во Франции, 56 - в Дании и 36 - в Бельгии. Даже эти цифры вызывают беспокойство, но они не отражают реальной ситуации в Европе в плане исламофобии», - говорится в докладе, подготовленном сотрудниками SETA Энесом Байраклы и Фаридом Хафызом.

SETA готовит подобные доклады третий год подряд, но последний из документов по Европе за 2017 год имеет особое значение.

В докладе говорится, что большинство правительств европейских стран в целом не предпринимают специальных мер по борьбе с исламофобией, а власти Германии впервые начали рассматривать исламофобию как подкласс «преступлений на почве ненависти», которые в официальной полицейской статистике проходят как «политически оправданные преступные деяния».

По данным организации, правительство Швеции приняло решение о реализации «Национального плана по борьбе с расизмом», в соответствии с которым исламофобия признается проблемой, которую необходимо решить, утверждают авторы доклада.

В целом доклад свидетельствует о том, что в Европе наблюдается рост числа преступлений на почве исламофобии, что оказывает серьезное влияние на европейские страны.