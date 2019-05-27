Супруга таджикского политзаключенного объявила голодовку из-за состояния мужа

В Таджикистане жена одного из лидеров запрещенной Партии исламского возрождения (ПИВТ) Рахматулло Раджаба объявила голодовку после того, как ее муж был помещен на два месяца в карцер. Об этом сообщил Форум свободомыслящих Таджикистана.

Валомати Иброхимзода заявила, что будет голодать до тех пор, пока ее мужа не освободят карцера, куда он был помещен 20 мая за прослушивание радиосообщений о подавлении бунта в Вахдатской колонии. Надзиратели говорят, что он таким образом якобы показал свою причастность к беспорядкам в колонии.

Иброхимзода призвала все международные правозащитные организации, в частности Freedom Now и Международный Красный Крест, обратить внимание на критическое состояние политического узника Раджаба и оказать ему и его семье необходимую правовую поддержку.

По ее словам, несколько дней назад начальник душанбинской колонии №3/1, где отбывает наказание Раджаб, Идибек Мухтоджзода отказал ей в плановом свидании с мужем. Он сообщил, что свидание может состояться не ранее, чем через два месяца. Кроме того, администрация тюрьмы отказалась принимать лекарства и продукты, предназначенные Раджабу, хотя он нуждается в медицинской помощи и нормальном питании, так как недавно перенес инсульт.

Как рассказала Иброхимзода, информированные источники в колонии сообщили ей, что муж находится в состоянии, которое может привести к летальному исходу. Его пытают, на теле имеются язвы, следы побоев и швы. У Раджаба почти парализована одна сторона тела, он сидит карцере на голом бетоне и лишен даже тех ограниченных прав, которые остаются у других заключенных.

К голодовке супруги Рахматулло Раджаба готова присоединиться и его дочь Нилуфар Рахматулло.

Имя Разматулло Раджаба значится в списке 11 других представителей руководства ПИВТ, к освобождению которых 21 мая призвала правозащитная организация Freedom Now в своей петиции в Рабочую группу Комитета ООН по правам человека.

После убийства членами ИГИЛ* представителей таджикской оппозиции в Вахдатской колонии, Freedom Now заявляет, что лидерам ПИВТ в таджикских колониях угрожает серьезная опасность.

Председатель Национального альянса Таджикистана, лидер ПИВТ Мухиддин Кабири в своем видеовыступлении в социальных сетях 22 мая выразил серьезное опасение, что жизни политических узников — лидеров таджикской оппозиции — находятся под реальной угрозой как со стороны администрации колоний, где они содержатся, так и со стороны некоторых заключенных-радикалов. «В колониях делают все, чтобы они не дожили до истечения срока заключения», — сказал, в частности, Кабири.

Рахматулло Раджабу 60 лет, экономист по образованию, член политсовета ПИВТ, которая до запрета в 2015 году была основной оппозиционной политической организацией в Таджикистане. Раджаб был арестован 16 сентября 2015 года. Он был осужден закрытым судом без адвоката по обвинению в причастности к так называемому мятежу генерала Абдухалима Назарзода. Сам Раджаб категорически отвергает предъявленные ему обвинения. Его приговорили к 28 годам заключения.

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