В Вахдатской колонии в Таджикистане произошел бунт

В Таджикистане в колонии строгого режима, расположенной в Вахдатском районе, в поселке Рохати, вечером 19 мая произошли столкновения между заключенными и надзирателями, есть жертвы, сообщает сайт «Ахбор» со ссылкой на свои источники.

По информации «Озоди», конфликт возник между осужденными сторонниками «Хизб-ут-Тахрир»* и надзирателями, а по данным Минюста – между надзирателями и заключенными, отбывающими наказание за членство в ИГИЛ*.

Сообщается, что в 20:30 группа из трех десятков заключенных, вооружившись ножами и другими острыми предметами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей, а затем убила их, требуя немедленного освобождения.

Родственники заключенных, которые были на свидании в колонии, сообщили «Озоди», что перестрелка началась в 21 час и продолжалась около получаса. «Я была на свидании с мужем и должна была остаться там еще два дня. Но когда случилось это происшествие, нас отпустили по домам. Сперва приказали не выходить из комнат. Но потом сказали, что ради нашей безопасности нам лучше уйти. Во время перестрелки мой муж был рядом со мной, но сейчас я вышла оттуда, а он остался», – рассказала одна из женщин.

Очевидцы заметили машины скорой, ехавшие в сторону Вахдата. В Душанбе и его окрестностях усилены меры безопасности, выставлены дополнительные посты с вооруженными силами милиции и ОМОН, а дорога Душанбе – Вахдат охраняется в особо усиленном режиме. В сторону Вахдата проехать почти невозможно, рассказали источники.

В колонии «Кирпичная», расположенной в Вахдатском районе, в поселке Рохати, в 15 километрах восточнее Душанбе, содержатся примерно 1500 заключенных, большую часть которых составляют политические, в том числе члены группы «Хизб-ут-Тахрир», Партии исламского возрождения и приверженцы салафизма, запрещенных в Таджикистане. В «Кирпичной» также отбывает 29-летний срок бывший министр промышленности Таджикистана Зайд Саидов, арестованный вскоре после заявления о создании оппозиционной партии «Новый Таджикистан».

Напомним, что за последние лишь семь месяцев это уже второй бунт в таджикских тюрьмах. Бунт в худжандской колонии №3/3 произошел в ночь на 8 ноября 2018 года. По официальной версии, в ходе подавления беспорядков погибли 23 человека, среди них — двое сотрудников колонии, однако, по неофициальным данным, погибли не менее 50 человек и еще свыше 180 получили ранения.

В отличие от случая с Худжандом здесь таджикские власти решили не отмалчиваться неделями, а тут же изложили свою версию событий. По версии Минюста заключенные, взявшие в заложники трех надзирателей, требовали немедленного освобождения, но затем, как утверждается в сообщении Минюста, «в ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение». Затем осужденные оказали сопротивление, ранив нескольких сотрудников охраны учреждения. После этого, как говорится в заявлении Минюста Таджикистана, «cо стороны администрации колонии были приняты решительные меры по стабилизации ситуации, во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы». Сейчас, по заверению властей, ситуация полностью контролируется, пишет Asia-Plus.

Сайты таджикской оппозиции за рубежом со ссылкой на свои источники пишут, что среди заключенных «очень много» жертв. Точное число жертв со стороны заключенных в заявлении Минюста не называется, но в ведомстве, предвосхищая упреки в жестокости, объяснили их конфликтом заключенных, которые в ходе бунта перессорились и перебили друг друга. «РИА Новости» со ссылкой на замминистра юстиции, начальника Главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова сообщает о 29 погибших заключенных, причем, по словам Умарова, «с восемью из них заключенные расправились сами».

По факту случившегося Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и в настоящее время ведется расследование. Отмечается, что обычный режим функционирования учреждения, в котором отбывают наказание 1,5 тысячи человек, восстановлен, а ситуация находится под контролем. По словам очевидцев, в Душанбе и его окрестностях усилены меры безопасности, выставлены дополнительные посты с вооруженными силами милиции и ОМОН.

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