Турция послала новое оружие сирийским повстанцам в Идлибе

Турция поставила сирийским повстанцам в Идлибе новые запасы оружия, чтобы помочь им отразить большое асадитское наступление, поддерживаемое Россией, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей оппозиции и источники повстанцев.

Напомним, что Башар аль-Асад при поддержке России начал штурм в прошлом месяце, оправдываясь тем, что якобы повстанцы нарушили существующее соглашение о прекращении огня. Наступление вызвало массовый исход беженцев, поскольку Идлиб и прилегающие районы непрерывно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. Это была самая большая эскалация с прошлого лета между Асадом и его противниками в провинции Идлиб и вокруг нее.



Но в последние дни Анкара нарастила поставки нового оружия, после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить свою эскалацию, чтобы предотвратить основной приток беженцев в Турцию, заявили два высокопоставленных представителя оппозиции.

При этом Турция дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где она усилила свое присутствие с помощью более десятка военных баз, которые были созданы в рамках соглашения о деэскалации с Россией, сказал старший командир повстанцев.

В ночь на субботу турецкий военный конвой прибыл на базу в северной части Хамы недалеко от удерживаемого повстанцами Джабала аль-Завия, где российские и сирийские самолеты уже несколько недель наносят удары.

По словам одного из высокопоставленных представителей оппозиции, поставки десятков бронированных машин, ракетных пусковых установок «Град», противотанковых управляемых ракет (в том числе ПТУР "Корнет" российского производств) и ракет ТОУ помогли остановить наступление сил режима и восстановить контроль над многими потерянными ранее позициями, включая стратегический город Кафр Набуда.

Как замечают эксперты, поставленное вооружение вряд ли поможет сирийским повстанцам выиграть прямое сражение с армией режима, но оно может сделать для Дамаску победу неприемлемо дорогой. В прошлые годы основной причиной неудач наступательных операций сил режима Асада было именно массированное применение оппозицией ПТУР ТОУ.

Что особенно интересно, это сообщение Reuteurs со ссылкой на анонимный источник в западных спецслужбах, что "зеленый свет" на поставку оружия, оставшегося после закрытой компании ЦРУ, туркам дал Вашингтон.

И хотя бои за Кафр Набуда продолжаются, совершенно очевидно, что единственный вариант, при котором Дамаск может взять Идлиб, без предварительных договоренностей — превратить его в руины.

Кроме того, впервые к повстанческим группировками вдоль линии фронта присоединилась про-турецкая Сирийская Национальная армия, действующая в северо-западных пограничных районах около Турции.

«Большое количество наших бойцов объединились со всем своим оружием, чтобы отразить нападение», - заявил их пресс-секретарь майор Юсеф Хамуд.

Готовность повстанцев отложить в сторону разногласия, которые когда-то приводили к кровавым междоусобным сражениям, впервые за многие годы объединила различные фракции сирийского сопротивления.

Напомним, что ранее Турция поставила новое вооружение вооруженным силам международно признанного правительства Ливии.