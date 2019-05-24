В Ростове начался суд по делу Тимура Тумгоева

В Северо-Кавказском окружном военном суде начался процесс по делу экстрадированного из Украины ингуша Тимура Тумгоева, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на сестру обвиняемого, которая присутствовала на заседании. По ее словам, в зале были допрошены двое свидетелей обвинения – бывший одноклассник Тумгоева и его односельчанин.

По словам Марины Тумгоевой, свидетели признали, что не были в Сирии. "Сами свидетели в Сирии не были и Тимура там не могли видеть. Понаслышке только. Одноклассник сказал, что в группу в WhatsApp были добавлены фотографии Тимура, где он стоит с исламским флагом, с оружием", – сказала сестра подсудимого.

Cуд намерен допросить в качестве свидетелей сестру и брата Тимура Тумгоева, которые отсутствовали по состоянию здоровья. Также в зале суда не было адвоката Тумгоева Андрея Сабинина.

По словам сестры Тумгоева, накануне суда его избили в ростовском СИЗО за отказ сбрить бороду, после этого он перерезал себе вены на руке. Его поместили в карцер.

Тумгоеву инкриминируют три статьи УК РФ, две из которых предусматривают от 15 до 20 лет заключения. С октября 2018 года Тумгоев, родившийся в Северной Осетии, содержался в СИЗО ФСБ во Владикавказе.

В сентябре 2018-го он был экстрадирован в Россию по запросу ФСБ как лицо, подозреваемое в участии в боевых действиях против войск режима Башара Асада в Сирии. Сам Тумгоев свою вину отрицает.

Ранее представители добровольческого батальона им. шейха Мансура, в составе которого на Донбассе воюют выходцы из Чечни и Ингушетии, заявляли об участии Тумгоева в войне против пророссийских сепаратистов. Генеральная прокуратура Украины утверждала, что Тумгоев не является участником боевых действий.