Последователь Саида Нурси из Благовещенска лишен российского гражданства

Правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что житель Благовещенска Евгений Ким, который провёл 3 года и 9 месяцев в колонии по обвинениям в экстремизме и организации деятельности экстремистской организации, стал лицом без гражданства и будет выдворен с территории России.

В мае 2019 года информационно-аналитическому центру «Сова» стало известно, что житель Благовещенска Евгений Ким, осуждённый за изучение трудов турецкого шейха Саида Нурси по обвинениям в экстремизме и организации деятельности экстремистской организации, лишён российского гражданства и будет выдворен с территории России.

10 апреля 2019 года Ким освободился из ИК-3 в Хабаровске, где отбывал назначенный ему судом срок лишения свободы. За день до освобождения у него изъяли паспорт, а сразу после выхода Кима из колонии инспектор отделения по Железнодорожному району отдела по вопросам миграции УМВД России по Хабаровску составил в его отношении протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение лицом без гражданства режима пребывания, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание). В тот же день протокол был рассмотрен Железнодорожным районным судом Хабаровска, который назначил Киму штраф в размере 3 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. 30 апреля Хабаровский краевой суд оставил в силе это решение.

По информации центра, в 2005 году ГУВД Свердловской области удовлетворило заявление Кима, родившегося на территории Узбекской ССР и имевшего советский паспорт, о приеме в российское гражданство. 29 января 2019 года то же региональное управление признало это решение недействительным.

Таким образом, Евгений Ким стал лицом без гражданства. «Сова» сообщает, что в настоящее время он находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Предполагается, что Ким будет депортирован в Узбекистан, несмотря на то что гражданства Узбекистана не имеет.

Напомним, 19 июня 2017 года Благовещенский городской суд приговорил Кима к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности запрещённого религиозного объединения) УК РФ. По версии следствия, Ким принимал участие в создании ячейки запрещённого в России религиозного объединения «Нурджулар» на базе учения турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Евгения Кима политзаключённым.