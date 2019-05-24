Пакистан испытал новую ракету, способную нести ядерную боеголовку

Пакистанские военные заявляют, что успешно провели испытания баллистической ракеты большой дальности, способной нести ядерную боеголовку.

В заявлении военных говорится, что ракета "Шахин-II", имеющая радиус действия 1500 км или 932 мили, была запущена в четверг и упала в Аравийском море.

«Шахин II - очень мощная ракета, которая полностью удовлетворяет стратегические потребности Пакистана в поддержании стабильности сдерживания в регионе», - говорится в заявлении пакистанских военных.

Объявление было сделано как раз после обнародования результатов шестинедельных всеобщих выборов в соседней Индии, главном региональном сопернике Пакистана. На выборах с большим разрывом победила ныне правящая партия действующего премьер-министра Нарендры Моди. И хотя пакистанский премьер-министр Имран Хан и Нарендра Моди обменялись любезными сообщениями в твиттере, дающими слабую надежду на мирное урегулирование конфликта в Кашмире, запуск ракеты стал своего рода предупреждением — чтобы у индусских националистов не началось головокружение от успехов.

Напомним, что обе страны обладают ядерным оружием и вели три войны с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году. Обе регулярно испытывают ракеты.