Циничная ложь индусских шовинистов

Индусские шовиниcты из правящей в Индии Бхаратия Джаната Парти (БДП) опять решили продемонстрировать миру свою исламофобию, но на сей раз наглядно продемонстрировали еще и свои цинизм и тупость.

Так, лидер БДП и премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно заявил, что "никогда в истории ни один индус не был вовлечен в терроризм". У любого, хотя бы немного знающего новейшую историю Индии, будь то убийство ее отца-основателя Махатмы Ганди боевиком индуистской организации, теракты связанных со спецлужбами фанатиков, как было в Бомбее, или массовое избиение мусульман в Гуджарате в 2002 году, включая сожжение живьем людей и разрушение мечети, такие заявления не могут вызвать ничего кроме непроизвольного смеха.

Но самое забавное в этом то, что по спискам самой БДП в парламент сейчас идет радикальный индуист Садхви Прагья Сингх Такур, в отношении которого проводится уголовное расследование о его причастности к терроризму.

Известный журналист Мeхди Хасан в эфире телекомпании Al Jazeera задал вопросы спикеру БДП Налину Кохли, напомнив ему некоторые из этих фактов (диалог в видео идет на английском).

В ответ на них Кохли не придумал ничего лучшего как дать новое, доселе невиданное определение террористическому акту как акту, в ходе которого гибнет больше, чем одно лицо в результате самоподрыва смертника. Кем в таком случае являются тысячи террористов всевозможных идеологических взглядов, убивавших конкретных противников или даже взрывая множество таковых, но не взрываясь при этом, спикер радикальных индуистов так и не пояснил.