Теракты в Шри-Ланке: ИГ и след индийских спецслужб

Итак, на третий день после бойни в Шри-Ланке так называемое Исламское Государство* взяло на себя за нее ответственность.

Заявление это было изначально ожидаемым, но явно запоздавшим. И эта задержка позволила проявиться ряду фактов, которые теперь с этим заявлением плохо вяжутся.

Прежде всего, начнем с того, что ряд действующих лиц уже успел обвинить в этом теракте другую организацию - Национальный Джамаат Таухида (NTJ). Что породило ряд серьезных вопросов.

Восемь взрывов, один за другим, жертвами которых стали почти 1000 человек (300 погибших и еще 500 раненных) - это настоящая мини-война, которая под силу только настоящей террористической армии. NTJ в свою очередь не отличалась наличием ни боевого опыта, ни инфраструктуры, ни кадров, технически необходимых для этого. Вся известная активность этой организации прежде осуществлялась в социальной сфере - благотворительность, сбор и пожертвование крови и т.п. Это деятельность, предполагающая совершенно другие ментальность и навыки, не говоря о том, что для влиятельной, состоявшейся организации, какой она была, абсолютно бессмыслено уничтожать все ее плоды ради терактов, не только неспособных решить никаких проблем мусульман, но только усугубляющих их.

Далее, не только официальное руководство NTJ отвергло обвинения в свой адрес и категорически осудило произошедшее, но и губернатор Восточной провинции Шри-Ланки сегодня заявил об отсутствии доказательств, подтверждающих вину этой организации.

В принципе, тут можно было бы сказать: первая версия была ошибочной, а вот теперь, после взятия на себя ответственности ИГ все прояснилось. Но не все так просто.

Так, по словам Хильми Ахамеда, вице-президента Мусульманского Совета Шри-Ланки, они давно предупреждали силовые структуры Шри-Ланки об экстремистских настроениях в рядах NTJ. Однако куда более интересно то, что незадолго до этих терактов о них власти Шри-Ланки предупреждали индийские спецслужбы (RAW).

Но откуда индийские спецслужбы располагали соответствующей информацией? Ответ очевиден - явно благодаря наличию собственной агентуры и системы сбора информации в соответствующей среде. Которой, если говорить о NTJ, возникшей в Индии и дествующей преимущественно среди индийских эмигрантов, являются индийцы. И здесь не может не придти на ум характерный индийский почерк произошедших атак - с почти одновременными множественными взрывами. Некоторые комментаторы справедливо вспомнили в этой связи события 2006 года в Бомбее, когда ответственность за серию из 7 взрывов в течении 11 минут, жертвами которой стали сотни людей, была возложена на организацию "Лашкар-э-Тайба", однако, как потом выяснилось, это была провокация индуских фанатиков, связанных со спецслужбами.

Есть ли связь между индийскими спецслужбами и совершением терактов в Шри-Ланке сказать сложно. Но определенно есть какая-то связь между ними и NTJ, к которой они испытывают обостренный интерес, и на процессы внутри которого, вполне возможно, влияли. Не исключено, что с целью дискредитации и уничтожения перспективного проекта, набирающего популярность в индийской диаспоре. Так, сегодня индийские спецслужбы заявили о готовности уже второй группы террористов NTJ к новой серии атак и сообщили о том, что ее задержанные члены прибыли из Катара. И это уже выглядит как попытка обвинить в совершении терактов не только организацию, заявляющую о своей непричастности к нему (что подтверждает губернатор Восточной провинции), но и страну, которая известна как одна из площадок политического Ислама, и которую за это пытаются представить как оплот международного исламского терроризма.

И вот на этом фоне появляются ИГ и берут ответственность за произошедшее на себя. К слову, мимоходом опровергнув еще одну спекуляцию, что де бойня в Шри-Ланке была возмездием за бойню мусульман в мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии. Ни слова об этом в заявлении ИГ сказано не было, а сказано, что это месть тем государствам, которые ведут против них войну и граждане которых в значительной степени были жертвой этих терактов.

Так что теперь будут говорить спецслужбы Индии и как относиться к их версии и их обвинениям? Если верить им, то заявление ИГ выглядит как не соответствующее действительности, если же верить ему, то действия индийских спецслужб в данной ситуации выглядят как явно провокационные.

Понятно, что в любом случае произошедшее представляет собой преступление против человечности, бросающее тень на Ислам и прямо вредящее мусульманам, как в Шри-Ланке, где их положение и без того было нелегким, так и по всему миру, обосновывая закручивание гаек или акты террора в отношении них. Однако учитывая вышеуказанное, в данной ситуации небеспочвенной выглядит версия, согласно которой речь идет о широкомасштабной провокации спецслужб, возможно, призванной сыграть роль геополитической антиисламской диверсии в регионе. К сожалению, это не исключает того, что в качестве исполнителей в ней были использованы хариджитские фанатики, завербованные в исламской среде. Что, если это так, является очередным уроком всем исламским организациям о необходимости контроля за своими рядами и принятия мер, исключающих использование их членов во вред им и Исламу в целом.

* - запрещено в РФ