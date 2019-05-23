26 ингушских активистов признаны политзаключенными

Ингушская правозащитная организация "Машр" объявила политзаключенными 26 активистов, которые участвовали в митинге в Магасе 26 марта, сообщают Кавказ.Реалии. Активисты выступали против соглашения о границе Чечни и Ингушетии и требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

В списке, который опубликовал "Машр", – участники мартовского протеста в Магасе, которых преследуют по уголовным статьям. Тех, кого привлекли к административной ответственности, организация признала жертвами репрессий.

"Ближе к утру, необоснованно применяя насилие, власти начали силовой разгон людей [на митинге 26 марта. – прим. Ред.]. В результате этой провокации произошла потасовка между напавшими силовиками и защищавшимися гражданами. Как результат власти начали репрессии и необоснованное уголовное проследование всех неугодных оппонентов главы республики", - говорится в заявлении организации "Машр", которой руководит ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

Среди признанных политзаключенными – лидеры ингушского протеста Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев, активисты Хасан Кациев и Исмаил Нальгиев, Муса Плиев и другие.

По данным "Машр", 26 жителей республики "содержатся в местах принудительного содержания в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, по необоснованным и уголовным обвинениям", а более ста жителей "привлечены к административной ответственности в виде административных арестов и крупных штрафов", в их числе и "лица, не принимавшие участия в акциях".

Между тем, правозащитный центр "Мемориал" также изучает документы по уголовным делам, возбужденным в отношении ингушских лидеров и активистов, говорит председатель совета организации Олег Орлов.

"На мой взгляд, политзаключенными тех или иных людей могут признавать любые организации. Но прежде, чем признать кого-то политзаключенным, надо тщательно изучить все документы и привести обоснования", - пояснил Олег Орлов.

Правозащитник напомнил, что политзаключенные – люди, в отношении которых выдвинуты обвинения по уголовным статьям, и организация считает эти обвинения необоснованными и политически мотивированными.

"Например, правозащитника Оюба Титиева из Чечни обвиняли в хранении наркотиков, мы его признали политзаключенным. Сплошь и рядом говорится о политзаключённых по версии "Мемориала". Но и другие организации вправе это делать. У нас есть организация Союз солидарности политзаключенных. В целом ряде случаев мы с ними признаем политзаключенными одних и тех же людей. Организация "Машр" тоже имеет право признать политзаключенными тех или иных людей", - отметил Орлов.

Правозащитный центр "Мемориал" следит за происходящим вокруг лидеров ингушской оппозиции. По мнению Орлова, не было никаких оснований применять силу для разгона участников протеста в Ингушетии. "Это была мирная, а не насильственная манифестация. Применение силы в данном случае противоречит международным нормам, в частности Европейской конвенции по правам человека", - напомнил глава совета ПЦ "Мемориал".



ф