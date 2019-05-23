Исторический ифтар в вашингтонском Капитолии

Президент США Дональд Трамп недавно провел в Белом доме ежегодный ифтар, на который пригласил в основном зарубежных дипломатов, и практически никого из американских мусульман.

Но вот на днях уже в Капитолии, местопребывании американского Конгресса, «мусульманские» члены Конгресса — Ильхан Омар, Рашида Тлаиб, Андре Карсон — провели свой ифтар, уже названный историческим, так как это был первый ифтар, организованный непосредственно собственными членами Конгресса.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси должна была выступить на этом событии, но в последнюю минуту она отказалась «из-за неустановленной ситуации».

«Важно уделить минутку, чтобы понять, насколько историчен этот ифтар», - заявила Рашида Тлаиб из Мичигана.

«Это событие возносит целое сообщество, которое слишком долго казалось невидимым. Мы несправедливо были преследуемы с целью разжечь страх и пропагандировать программу ненависти. Сегодня вечером мы подтверждаем свою приверженность справедливости, инклюзивности и чувству принадлежности».

На мероприятии также присутствовали лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, парламентский организатор меньшинства в Сенате Дик Дурбин и конгресвумен Александрия Окасио-Кортез.