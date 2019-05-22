Китай благодарит Кыргызстан за поддержку гонений на мусульман в СУАР

В копилку рядом к недавнему награждению Назарбаева китайским орденом власти коммунистического Китая теперь нашли теплые слова в адрес Кыргызстана.

В Бишкеке 21 мая прошла встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Китая Чингиза Айдарбекова и Ван И. В ходе встречи министры подписали Программу сотрудничества министерств иностранных дел Кыргызстана и Китая на 2020-2021 годы.

А затем на встрече с журналистами Ван И рассказал о чудесных кыргызско-китайских отношениях.

По его словам, благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Сооронбая Жээнбекова у двух стран установлены отношения всестороннего стратегического партнерства.

«Таким образом, наступили новые стадии двусторонних отношений. Всестороннее стратегическое партнерство свойственно взаимной поддержке. Мы высоко ценим поддержку кыргызской стороны, проводимой внутренней и внешней политике правительством Китая. Речь идет о преемственности принципа одного Китая, а также понимания и поддержки всех принятых нами мер в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для дерадикализации. Мы так же, как и прежде, будем поддерживать усилия кыргызской стороны, нацеленные на обеспечение национальной стабильности, экономического развития и благосостояния населения, а также высоко ценим инициативы президента Жээнбекова, в том числе национальные стратегии. И мы будем по мере своей возможности оказывать помощь в качестве большого друга и доброго соседа, это очень полезно для того, чтобы кыргызский народ как можно быстрее добился быстрого развития и повышения роста могущества своей страны», - сказал министр.

Он также отдельно прокомментировал ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. «Кыргызстан и СУАР граничат друг с другом и связаны кровными интересами и общей безопасностью. Несколько лет назад СУАР глубоко страдал от трех сил зла, террористические силы и радикальные идеологии стали представлять серьезную угрозу не только для обеих стран, но и региональной безопасности. В последние годы в китайском СУАР приняты позитивные шаги в борьбе против терроризма и радикализации, они принесли заметные успехи. Эта работа не только позволяет отстаивать безопасность и стабильность в Синьцзяне, но и пойдет на пользу поддержания безопасности и мира в регионе, послужила крупным вкладом в международную борьбу против террора и полезным опытом в дерадикализации.

В феврале министр [Чингиз Айдарбеков] посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, кыргызская сторона выступила с заявлением, где полностью одобрена политика китайской стороны по Синьцзяню, и убедительно опровергла необоснованные сообщения. Мы это высоко ценим. Это полностью и целиком показывает добрую традицию взаимного уважения, взаимной поддержки между Кыргызстаном и Китаем. Мы будем и дальше поддерживать обмен опытом и контактами с кыргызской стороной для того, чтобы сообща искоренить зло терроризма и радикальную идеологию», - заявил глава МИД Китая.

К слову Ван И упомянул и 4 ключевых момента, которые должны в себя воплощать отношения между Пекином и Бишкеком. Один из моментов это т. н. «коллективная безопасность». По словам китайского министра - «Обеими странами заключено соглашение по борьбе против трех сил зла. Мы должны и в дальнейшем углублять наше взаимодействие и сотрудничество в области борьбы против терроризма, транснациональной организованной преступности, наркотрафика, по кибербезопасности, зарубежного розыска и обеспечению безопасности при организации крупных мероприятий.»

В общем, вряд ли стоит объяснять, что если китайцы хвалят Бишкек за «понимание» в вопросе СУАР, то это очень плохая новость для всех, кто еще надеялся на твердость Бишкека хотя бы в отношении китайских киргизов (про уйгуров не вспоминаем, кроме американцев по сути им не на кого и надеяться). Более того, это «понимание» может вполне принять форму сотрудничества между силовыми структурами режимов Китая и Кыргызстана.