Сенатор-исламофоб: хайпанул на трагедии - лишился места

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг, обвинивший в расстреле посетителей мечети в новозеландском Крайстчерч... их самих, лишился места в результате прошедших недавно общенациональных выборов.

Напомним, что заявление Эннинга сразу после трагедии вызвало в стране бурю негодования и стоило подонку яйца, разбитого об его никчемную голову небезразличным юношей.

Его маргинальная партия собственного имени - "Консервативная Национальная Партия Фрейзера Эннинга" не смогла набрать даже того незначительного количества голосов, которыми он был избран ранее благодаря малонаселенности его избирательного округа.

Показательно, что Эннинг умудрился проиграть на фоне успеха, достигнутого на прошедших выборах силами, которые в целом стоят на антииммигрантских позициях. Так, победу на них одержала Либерально-Национальная коалиция, исповедующая умеренно-националитические вгляды. Однако даже самая праворадикальная Австралийская Партия Каттера отмежевалась от Эннинга как от полностью невменяемого благодаря одиозным заявлениям последнего.

Так что, можно уверенно утверждать, что причиной поражения бывшего сенатора-исламофоба стали не столько его антииммигрантские взгляды, сколько та одиозная репутация, которую он приобрел в решающей степени своим пиаром на крови жертв бойни в Крайстчерче и из-за истории с яйцом.