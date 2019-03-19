Не яйцом единым: австралийский подросток окажет помощь жертвам теракта в Новой Зеландии

Подросток, разбивший яйцо о голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, передаст большую часть собранных для него средств семьям жертв теракта в новозеландском Крайстчерче.

Ранее сенатор Эннинг, комментируя теракт в мечетях в Новой Зеландии, обвинил в случившемся мусульман. После скандальных заявлений сенатора 17-летний подросток Уилл Коннолли разбил яйцо об его голову.

Как пишет New Zealand Herald, на краудфандинговой платформе GoFundMe организовали акцию по сбору средств для Коннолли, чтобы «помочь ему оплатить юридические услуги и купить побольше яиц».

При этом издание сообщает, что Коннолли намерен передать большую часть собранных для него средств семьям погибших и раненых в результате теракта в Крайстчерче.

На сегодняшний день в рамках кампании собрано около 42 тысяч долларов США.

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта было совершено вооруженное нападение на две мечети. Вооруженный террорист ворвался в мечеть Аль Нур в районе Хаглей-парка и открыл беспорядочный огонь по 200 прихожанам.

В результате атаки погибли 50 и ранения получили по меньшей мере 50 человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.