Французский сенат запрещает носить хиджаб не только школьницам, но и их матерям

В четверг верхняя палата парламента Франции приняла законопроект, который запрещает матерям школьниц носить хиджаб во время школьных поездок с детьми. То есть, согласно предложенному закону, теперь уже не только школьницам запрещается носить хиджаб, но даже их матерям (или другим сопровождающим родственницам), взрослым женщинам (!), если они будут сопровождать своих дочерей во время школьных поездок, например экскурсий.

Законопроект был представлен в сенате страны Республиканской партией, и был принят 186 голосами «за» и 100 голосами «против», а 159 сенаторов воздержались.

Законопроект еще должен быть одобрен Национальным собранием - нижней палатой парламента - для его вступления в силу.

Жаклин Юсташ-Бринио, депутат Республиканской партии, утверждает, что законопроект направлен на заполнение юридического пробела в осуществлении секуляризма в школьных поездках.

Между тем, против выступил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, который сказал: «Этот законопроект противоречит решению Государственного совета и создаст много проблем в развитии школьных поездок».

Тем не менее, Бланкер сказал, что он уважает тех, кто выступает за законопроект.

Он сказал, что сделает все возможное, чтобы родители не носили «религиозные символы» во время школьных поездок. Напомним, что секуляристы годами твердят будто платок это «религиозный символ».

Мохаммед Муссауи, президент Союза мечетей во Франции, заявил, что этот законопроект направлен против религиозной свободы. Муссауи призвал законодателей отклонить законопроект и обеспечить равное обращение с гражданами разных вероисповеданий.