Маховик репрессий в Ингушетии

События в Екатеринбурге отодвинули на второй план в общероссийской информационной повестке происходящее в Ингушетии.

Меж тем, в Екатеринбурге, Ингушетии, других местах власть действует примерно одинаково, да и происходит одно и то же. Землей людей, их окрущающей средой распоряжаются без их ведома. Потом, когда они выходят на протесты, власть ощетинивается полицейскими дубинками и щитами, старается дождаться, когда они пойдут на спад, а вот тогда-то уже начинаются репрессии против организаторов, лидеров, активных участников протестов.

В Ингушетии на данный момент за решеткой уже находятся такие лидеры протеста как Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев, а также активисты Хасан Кациев и Исмаил Нальгиев, Мусса Плиев. Кроме того арестованы два племянника муфтия Исы Хамхоева и простые участники митингов Зелимхан Томов, Ризван Оздоев, Або Добриев, Ибрагим Дугиев и ряд других.

Список арестованных растет, как снежный ком. Как иронизируют ингуши, если так пойдет дальше, скоро он будет соответствовать числу участников протеста.