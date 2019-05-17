Резиденцию патриарха атаковали русские националисты

Вчера группа молодых людей атаковала резиденцию патриарха московского Кирилла Гундяева, забросав ее дымовыми шашками и повесив на ней растяжку со словами "Извинись за ЕКБ".

Таким образом молодые люди потребовали от главы РПЦ извиниться за действия его корпорации в Екатеринбурге, получившие широкий общественный резонанс.

Показательно, что акцию против РПЦ на сей раз уже провели не либералы или феминистки, как в прежние времена, а оппозиционные русские националисты из организации "Ассоциация Народной Свободы".

Сегодня к ним в дома уже пришли с обысками силовики.