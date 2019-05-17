Звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба совершил умру

Звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отправился в Саудовскую Аравию, чтобы совершить малое мусульманское паломничество, известное как умра.

В четверг Погба опубликовал в Instagram фотографию себя около Каабы, в Мекке.

«Никогда не забывайте важные вещи в жизни», - написал французский полузащитник в подписи к фотографии. На фото Погбу сопровождает французский защитник «Челси» Курт Зума.

Фотография собрала более 2 миллионов лайков в Instagram.

Ранее Погба совершал умру во время Рамадана в 2017 и 2018 годах, незадолго до чемпионата мира в России, который выиграла Франция.