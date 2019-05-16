Австрийский парламент одобрил запрет хиджаба в школах

В среду австрийские парламентарии одобрили закон, предложенный исламофобским «консервативным» правительством, и направленный на запрет хиджаба в начальных школах, сообщает Al-Jazeera.

Чтобы избежать обвинений в том, что закон дискриминирует мусульман, в тексте упоминается всякая «одежда, которая подвергается идеологическому или религиозному влиянию и связана с покрытием головы».

Тем не менее, представители обеих частей правящей коалиции, то есть правоцентристской Народной партии (OeVP) и крайне правой Партии свободы (FPOe), дали понять, что закон нацелен именно на хиджаб.

Официальный представитель по вопросам образования Венделин Мельцер заявил, что закон является «сигналом против политического ислама», а депутат парламента Рудольфа Ташнера заявил, что эта мера необходима для освобождения девочек от «порабощения».

При этом правительство заявляет, что закон не распространяется на патка — тип банданы, который носят сикхские мальчики, или еврейскую кипу.

Официальная организация мусульманской общины Австрии IGGOe ранее осудила эти предложения как «бесстыдную» и «отвлекающую тактику», хотя добавила, что в любом случае закон затронет лишь «ничтожное количество» девушек.

Почти вся оппозиция проголосовала против этой меры, причем некоторые депутаты обвиняют правительство в том, что оно сосредоточено на получении позитивных заголовков, а не на благосостоянии детей.

Правительство признает, что закон может быть оспорен в конституционном суде Австрии либо по причине религиозной дискриминации, либо потому, что аналогичное законодательство, касающееся школ, обычно принимается большинством в две трети депутатов.