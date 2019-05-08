Силы Хафтара сбили самолет ПНЕ с португальским пилотом

Силы Халифы Хафтара сообщили, что боевики т. н. Ливийской национальной армии сбили военный самолет, принадлежащий ВВС международно признанного правительства национального единства (ПНЕ).

Самозваная ЛНА в своем заявлении во вторник сообщила, что сбила самолет в районе Аль-Хира на юге Триполи, а также показала фотографии пилота, получающего медицинскую помощь.

«Пилот самолета, португалец по происхождению, был задержан», - говорится в заявлении без каких-либо дополнительных подробностей.

Видео, размещенное в социальных сетях, которое, по словам источника ЛНА, является подлинным, показывает допрос окровавленного человека, сидящего на стуле. Он назвал свое имя и сказал, что он «из Португалии».

Когда его спросили, что он делает в Ливии, он ответил: «Меня попросили разрушить дороги и мосты».

Он сказал, что работает по «гражданскому контракту» на кого-то по имени Аль-Хади или аль-Хади, но добавил, что не знает полного имени (есть вероятность, что это полковник Альхади Али Махлюф из воздушной академии в Мисрате).

В Лиссабоне министерство обороны Португалии заявило, что не может подтвердить гражданство пилота.

«На данный момент единственное, что мы можем сказать, что он не португальский солдат», - заявила Reuters представитель министерства.

Жители Гарьяна, примерно в 80 км к югу от Триполи, говорят, что когда звук самолета стал слышен над головами, зенитные орудия начали стрелять. Свидетели сказали, что после попадания раздался взрыв.

«Самолет был сбит в городе Аль-Хира (10 км от Гарьяна), и я видел, как войска ЛНА захватили пилота», - сказал житель Гарьяна агентству Reuters.

В связи с пленением пилота отменил свою запланированную пресс-конференцию Файез аль-Саррадж, глава ПНЕ, который сейчас находится в Риме, чтобы получить поддержку против Хафтара.