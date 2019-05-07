Триполи: тишина в первый день Рамадана

В столице Ливии Триполи наблюдается состояние «осторожного затишья» в первые дни Рамадана, после призыва ООН к гуманитарному перемирию в течение священного месяца.

С утра понедельника в Триполи наблюдалось затишье, в отличие от предыдущих дней, когда преобладали звуки взрывов и самолетов. Даже в воскресенье жители Триполи устроили пробки на улицах города, спеша совершить предпраздничные покупки, как в мирное время (на фото).

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала в воскресенье к недельному гуманитарному перемирию, начиная с 4 часов утра в понедельник, первого дня Рамадан.

Миссия ООН в своем заявлении настоятельно призвала все воюющие стороны начать недельное гуманитарное перемирие, чтобы соблюсти дух Рамадана (печально, что ООН должна напоминать мусульманам про дух Рамадана), а также конвенции по правам человека.

Миссия объяснила, что надеется на продление перемирия, в течение которого все стороны должны пообещать прекратить военные операции, включая разведку, бомбардировки, снайперскую стрельбу и доставку новых подкреплений на поле боя.

МООНПЛ призывала все стороны во время перемирия разрешить доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, а также свободу передвижения гражданских лиц.

Миссия ООН также призвала начать обмен пленными и трупами и выразила готовность оказать необходимую поддержку.

Боевые действия в Триполи, которые продолжаются второй месяц подряд, привели уже к гибели 392 человек и перемещению более 50 000 человек, согласно данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения в прошлую пятницу.

Атака Хафтара на Триполи, начавшаяся 4 апреля, стала ударом по усилиям ООН по урегулированию конфликта в североафриканской стране, так как организация готовилась к проведению конференции по диалогу между ливийцами.

Несмотря на сегодняшнее затишье, Хафтар достаточно ясно дал понять, что он не собирается соблюдать перемирие во время Рамадана. В своем обращении Халифа Хафтар приказал своим войскам продолжать боевые действия во время Рамадана, заявив, что этот священный месяц является «месяцем джихада и исламских завоеваний».

«Когда мы сражались в Бенгази и Дерне, мы не остановили битву в Рамадан в то время», сообщил Хафтар в воскресенье.

Между тем, источники, близкие к операции «Вулкан ярости» при ПНЕ, сообщили, что силам международно признанного правительства удалось отрезать линии снабжения сил Хафтара на разных фронтах, заявив, что силы Хафтара испытывают острую нехватку продовольствия и низкий моральный дух, так как они думали, что битва будет быстрой, но она затянулась уже на второй месяц.



