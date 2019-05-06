Христиане и мусульмане: кого сегодня больше преследуют?

В конце прошлой недели ряд СМИ, включая русскоязычные, опубликовали выводы доклада, согласно которым христиане сегодня являются самым гонимым религиозным сообществом в мире.

Сразу отметим важный процедурный нюанс - доклад хоть и был сделан по поручению МИД Великобритании, подготовлен под руководством человека, которого никак не назовешь беспристрастным исследователем. Это Труро Филип Маунтстивен, который является не просто англиканским епископом, но и главным миссионером этой церкви. То есть, изначально осветить положение христиан в современном мире было поручено не правозащитнику, а христианскому миссионеру, что не могло не обусловить и характера его выводов.

Однако прежде, чем перейти к ним, отметим, что мы ни в коем случае не отрицаем, что настоящие, религиозные христиане сталкиваются в современном мире с рядом серьезных проблем. Будь то атаки фанатиков, причем, не только прикрывающихся Исламом, но и индуистских или буддистких в ряде азиатских стран, преследования со стороны тоталитарных атеистических режимов вроде китайского, или травля в постхристианских странах в виде атак на традиционные семейные ценности, представления о взаимоотношениях полов и т.д.

Эти проблемы, конечно, могут и должны обсуждаться. Но в данном случае неприятно удивляет явная однобокость их преподнесения и выводов, которые из этого делаются. Рассмотрим несколько примеров.

Так, в качестве иллюстрации тезиса о преследовании христиан, и по смыслу именно мусульманами, пишется, что сегодня христиане составляют 1,5% населения Палестины, а в Ираке их осталось только 120 000 человек против 1,5 миллиона в 2003 году.

Однако любой, кто интересуется ситуацией в Палестине, знает, что на данный момент она практически превращена в большой концлагерь, обитатели которого ограничены в элементарных правах от доступа к питьевой воде и электроэнергии, до безопасности, свободы передвижения, собственности (которая непрерывно изымается под еврейские поселения), уже не говоря об отсутствии перспектив. То, что из такого концлагеря уезжают христиане, имеющие возможность устроиться в соседнем Ливане или даже в самом Израиле - вполне естественно, ведь тех мусульман, которые там остаются, от этого удерживают только призывы исламских ученых не оставлять эту землю.

Тем более это касается Ирака, где согласно данным британского медицинского журнала The Lancet, по состоянию на 2006 год жертвы мирного населения от вторжения западных сил составили порядка 650 000 человек. И хотя другие исследования указывают более скромные данные, надо понимать, что само вторжение стало только началом этой бойни, спровоцировав после себя межобщинную резню, которой до этого не было в Ираке. Конечно, сегодня ее жертвы принято списывать только на ИГИЛ*, чьи преступления отрицать нельзя, но при этом не принято говорить ни о преступлениях шиитских формирований против суннитского населения, ни о жертвах мирных жителей в результате действий коалиции - напомним, что при штурме одного только Мосула, который был превращен в руины, могло погибнуть около 40 000 человек.

Неясно и на каком основании делается вывод о том, что большинство преследуемых по религиозному признаку в современном мире - христиане. Если оценивается формальная идентичность населения стран по конфессиональному признаку, то совершенно очевидно, что в количественном отношении за последние годы убито, изгнано и искалечено в ходе различных войн гораздо больше мусульман, чем христиан. Если говорится о преследовании именно по религиозному принципу, примерно в то же время, когда был опубликован доклад епископа Труро, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в китайских лагерях перевоспитания может содержаться до 3 миллионов мусульман. Происходит ли сегодня где-то что-то сопоставимое с христианами?

Далее, ряд приводимых в докладе епископа случаев преследования христиан в мусульманских странах может создать превратное впечатление, что преследуют там за религию только их и именно мусульмане. В этом ключе рассматриваются преследования христианских групп и их последователей в таких странах как Туркменистан и Узбекистан, хотя тоже самое там происходит и с исламскими группами, и с религиозно соблюдающими мусульманами, о чем мы регулярно пишем.

Итак, повторимся - мы ни в коей мере не отрицаем проблем, с которыми сталкиваются в современном мире христиане. И, к слову, отметим, что под властью мусульманских правителей не только христиане веками жили там, откуда сегодня бегут от войны и разрухи - вместе с мусульманами - но и нашли в свое время приют изгнанные из христианской Испании иудеи.

Однако хотелось бы, чтобы при сопоставлении проблем христиан с проблемами других религиозных сообществ, включая мусульманское, это делалось объективно, а не так, как было сделано в докладе под руководством главного христианского миссионера Англии.

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