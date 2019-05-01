Конгресс кавказцев "защитил" Симоньян от Алпаута. Радио Свободы удалило его пост

Конгресс Народов Кавказа (КНК) поддержал Маргариту Симоньян в ее конфликте с Рамазаном Алпаутом (на фото), журналистом редакции Идель.Реалии - Радио Свобода.

Глава КНК Алий Тоторкулов, комментируя заявление Симоньян, ставшее причиной конфликта, в частности, сказал: "Каждый человек хочет сохранить свой народ, культуру, страну и так далее. В ее высказываниях нет абсолютно ничего предосудительного, к тому же она сама является кавказской женщиной и априори не может желать зла Кавказу. С ее мнением согласно подавляющее большинство россиян".

Отметим в этой связи, что с мнением Симоньян согласились отнюдь не все россияне. Так, депутат Государственной Думы РФ от Чеченской Республики Шамсаил Сараилов прокомментировал ее призывы противостоять "исламизации" России весьма корректно по форме, но жестко по сути. На своей странице в Facebook он, в частности, написал:

"Маргарита Симоньян из RT высказалась, что Россия, дескать, может стать мусульманской, а Нурмагомедову предрекла президентство. Сказала словно исподтишка, за каждым своим словом тут же спеша добавить, что ничего против кого-либо, само собой, не имеет.

На самом деле имеет. Иначе не стала бы поднимать эту тему под видом патриотизма и благих намерений защиты русских от нерусских. Обычная женская болтовня на фоне гормональных всплесков не может быть воспринята всерьёз, но от должностных лиц, от высших государственных идейных чинов подобные ляпы недопустимы.

Да будет Вам известно, Маргарита Симоньян, что русские, как государствообразующая нация в стране, не проигравшей ни одной войны, не нуждаются в непрошеных советах и в состоянии защитить себя сами. Россия была, есть и будет великой мировой державой, где в согласии и мире живут представители множества конфессий и этносов. В нашей стране хватает места даже тем, у кого по национальному признаку имеется своё, отдельное и независимое государство. Россия с присущей ей щедростью принимает всех. Но если главный редактор российского федерального телеканала, пытается сеять зерна нацизма в нашей стране, значит у нас уже появилась тревожная почва для размышлений".

То есть, как видим, слова Симоньян возмутили не только "журналиста финансируемого Конгрессом США СМИ", но и вполне официального, верноподданного российского кавказца - одного из тех, чьи интересы должен защищать Алий Тоторкулов, солидаризировавшийся вместо этого с "кавказской женщиной" Симоньян.

Неадекватно, на наш взгляд, повела себя и редакция Радио Свободы. Реагируя на волну нападок, инициированную Russia Today, она сделала следующее заявление, опубликованное на ее странице:

"Пост журналиста Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рамазана Алпаута, опубликованный на его частной странице в Facebook, в котором он выразил свое личное мнение о заявлении главного редактора RT Маргариты Симоньян, одобрившей массовую выдачу российских паспортов этническим русским, противоречит редакционным правилам Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которые требуют от журналистов баланса и объективности. Решением редакционного совета медиакорпорации пост Рамазана Алпаута был удален".

Что же, отметим, что пост Алпаута действительно больше уместен для общественного активиста, чем журналиста СМИ, призванного освещать проблемы, а не решать их, тем более в конфликтном формате. Однако вызывает удивление, что самой Симоньян не было указано на несоответствие журналистской этике нецензурных угроз физической расправы в адрес Алпаута, перепост которых до сих пор висит на ее телеграм-канале.

Также отметим, что никакие ни официозные кавказские, ни официальные мусульманские деятели России, множество которых читало нашу статью, никак не выразили своего возмущения редакции "Россия сегодня" относительно того, что глава ее региональных проектов позволяет себе публично, неоднократно и с использованием нецензурной лексики проклинать мусульманское государство, кстати, являющееся партнером РФ.

Что лишний раз говорит о том, что они согласны с тем своим местом в современных российских реалиях, на которое им указали Симоньян и Ко.