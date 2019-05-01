Фронт национального освобождения Алжира выбрал "молодого" лидера

Правящая партия Алжира Фронт национального освобождения (ФНО) избрала нового лидера, согласно сообщениям государственных СМИ, через месяц после того, как бывший президент Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку из-за массовых протестов.

Во вторник новым главой ФНО был назван Мухаммад Джемаи, 50-летний бизнесмен, сообщает государственное телевидение.

Джемаи - относительно молодая фигура (если сравнивать с алжирской элитой в целом) на вершине ФНО, в котором большинству лидеров уже за семьдесят, и который доминировал в политике Алжира с момента обретения независимости от Франции в 1962 году.

Он заменил Моада Бушареба, который, как и другие соратники больного 82-летнего Бутефлика, ушел в отставку 2 апреля.

Напомним, что Фронт национального освобождения был в свое время одной из самых ярких революционных организаций исламского мира. Сможет ли более-менее молодой лидер провести ребрендинг этой партии, чтобы она смогла предложить что-то молодежи, мы пока не знаем. Но уже 4 июня в Алжире состоятся президентские выборы.

Между тем, во вторник начальник штаба армии генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах, который помог вытеснить Бутефлику после того, как он был объявлен непригодным к исполнению служебных обязанностей, заявил, что скоро будут возбуждены несколько крупных коррупционных дел.

«Судебная система была освобождена от любого давления», - сказал Салах в своей речи на военной базе в восточном городе Константина. «Страна будет очищена от коррупции и коррумпированных людей».