Зачем Трампу сдались "Братья-Мусульмане"?

Никогда такого не было, и вот опять - The New York Times сообщила о планах администрации Трампа внести в американский список террористических организаций "Братьев-Мусульман" (в России, естественно, запрещены уже давно). Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, они над этим уже работают.

Но если серьезно, никакой сенсации в этом нет. Трамп обещал запретить ихванов во время своей предвыборной кампании наряду с другими обещаниями из его исламофобского пакета. Но если часть из них - такие как запрет на въезд в США иностранцев, родившихся в ряде мусульманских стран, или признание Иерусалима и Голанских высот территорией Израиля - им были выполнены, то до запрета ихванов до сих пор не доходили руки.

Точнее, в отличие от двух предыдущих его решений, затрагивающих вопросы исключительно внешней политики, гипотетический запрет ихванов, которого многие республиканцы добиваются уже почти два десятилетия, провести значительно сложнее. Ведь он будет затрагивать конституционные права и граждан США, а это уже не шутки.

Запрету ихванов оппонирует большая часть Демократической партии, сохраняющей большинство в Палате представителей Конгресса США, и в реалиях правового государства, которым все-таки является эта страна, его оценивают как весьма проблемное дело многие юристы. И надо понимать, что теоретически такой запрет может состояться в двух формах - как номинальный и как максимально расширенный.

В первом случае он может коснуться только организаций, официально позиционирующих себя филиалами этого всемирного движения. Так как таковых в США немного, особого эффекта это не даст и будет скорее выстрелом вхолостую.

А вот при попытке расширительного толкования и применения этого запрета, он может породить, причем, на ровном месте, очень серьезные проблемы не только на международной арене, но и внутри страны. Ведь в этом случае теоретически в ихванов можно записать и руководство Турции и Катара, а внутри США - основные исламские организации страны, а также ведущих мусульманских интеллектуалов, проповедников и общественных активистов.

Введения и применения расширительного запрета добиваются от администрации США сегодня уже не столько сионистское лобби в Америке, сколько партнеры Трампа в мусульманском мире: власти Саудовской Аравии, ОАЭ, но главным образом режим президента Сиси в Египте.

Помимо еще большего развязывания рук в борьбе с внутренней оппозицией, последнее, видимо, может быть использовано для принуждения контролирующего Сектор Газа движения ХАМАС к принятию нового плана "урегулирования" израильско-палестинской проблемы, который в Белом доме обещали огласить после Рамадана. Предполагается, что ХАМАСу будет предложено сохранить фактическую власть в Секторе Газа на условиях его присоединения в той или иной форме к Египту. А в случае отказа от этого при запрете "Братьев-Мусульман" ему будет грозить не частичная, как сейчас, а полная блокада, в том числе, запрет на финансовые вливания из Катара, на которые Израиль сейчас закрывает глаза.

Впрочем, план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта - это отдельная, проблемная тема. И рассматривать проблему ихванов только как ее часть, сегодня было бы большой оплошностью, учитывая то, что это движение давно вышло за рамки отдельных стран и регионов. Так что, скорее можно ожидать, либо срыва озвученных Хакаби усилий, либо претворения этих планов в жизнь в весьма ограниченном виде. Что, впрочем, также оказало бы негативный эффект на американо-мусульманские отношения внутри страны и за ее пределами.