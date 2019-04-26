Шри Ланка: солидарность мусульман с жертвами атак

Одной из целей исламофобской пропаганды, связанной с трагическими событиями в Шри-Ланке, было внушение мысли о том, что в отличие от искренне-сочувственного отношения окружающих к мусульманам, ставшим жертвами похожей атаки в Новой Зеландии, даже "мирные мусульмане" проявили полное безразличие к аналогичным жертвам христиан.

Конечно, это не так. Мусульмане и мира, и Шри-Ланки активно выразили свое сочувствие христианам, пострадавшим от бесчеловечной бойни, но узнать об этом из мейнстримных СМИ, разумеется, было невозможно.

Начнем с того, что представители посольств 10 крупнейших мусульманских стран в Шри-Ланке совершили коллективный визит к архиепископу, кардиналу Малкольму Ранджису, являющемуся настоятелем католиков Шри-Ланки. В их числе были послы Турции, Пакистана, Индонезии, Малайзии, Египта, Ирана, Палестины, Бангладеша, Омана, Кувейта, Катара, Афганистана, Мальдив, Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Отдельно от них коллективный визит соболезнования кардиналу нанесла делегация представителей исламских организаций Шри-Ланки, включая крупнейшую организацию Джамиятуль Улема. Настоятель католиков поблагодарил за поддержку их всех и призвал христиан и представителей других конфессий страны к межрелигиозной солидарности в борьбе с угрожающим всем злом.

Рядовые мусульмане устроили спонтанные акции солидарности или присоединились к таковым во множестве мест.

Имамы выступали рядом с христианскими священниками и везде говорили примерно одно и то же - что люди должны оставаться людьми, что подобные атаки противоречат смыслу всех религий, что их последователи должны не поддаваться на провокации, а общим фронтом бороться с устраивающими подобное выродками.

Мусульмане, включая детей, несли букеты цветов к местам, в которых погибли христиане.

Они приняли участие в поминальных собраниях вместе с представителями других религий.

Поэтому, все разговоры о двойных стандартах мусульман при реакции на трагедии в Новой Зеландии и Шри Ланке представляют собой недобросовестные спекуляции. В каждой из этих ситуаций среди представителей различных религий были люди, проявляющие человеческое сочувствие к Божьим творениям, и были нелюди, оправдывающие свои зверства соображениями религии или борьбы с ней.