Рукопожатие между мужчинами и женщинами может быть запрещено в странах Запада

Работодатели на Запада могут начать рассмотривать вопрос о запрете рукопожатия в соответствии с новыми правилами о физическом контакте на работе. Во избежание недоразумений относительно того, какой тип касания является приемлемым, они могут запретить физический контакт вообще, чтобы избежать дорогостоящих заявлений о сексуальных домогательствах. По результатам опроса, три из четырех человек хотят полного запрета на физический контакт на рабочем месте.

Издание Metro цитирует Кейт Палмер, заместителя директора по консалтингу в отделе кадрового консультирования Peninsula (Великобритания): «Некоторые работодатели могут полностью запретить физический контакт. Заходит ли он слишком далеко или нет, это вопрос, потому что это зависит от контекста. Заходит ли слишком далеко пожатие руки?». Они могут просто сказать «никаких физических контактов», потому что там нет серой зоны. Это упрощает дело, но избавляет от привязанности, что в некотором смысле грустно».

По словам Кейт Палмер, движение #MeToo, направленное против сексуальных домогательств, побудило работодателей задуматься о том, как предотвратить заявления о таких домогательствах. Во многих случаях они предпочитают радикальное решение проблемы — полностью ограничить контакты между мужчинами и женщинами.

Палмер говорит, что ей пока неизвестны случаи, чтобы работодатели запрещали рукопожатия, однако, уже сейчас многие компании издают рекомендации о том, чтобы рукопожатие (как правило самый распространенный вид физического контакта между сотрудниками в офисе) не было «слишком личным».

Ну а мы напомним, что рукопожатие между женщинами и мужчинами до сих пор остается определяющим «цивилизационным» фактором и обязательной частью секулярной культуры, отказ от которой считается поводом не дать, например, гражданство. Тем не менее, пресловутая «шариатизация» подступила оттуда, откуда ее не ждали — из самых дебрей прогрессивного феминистского дискурса.