Победа Зеленского вдохновила РПЦ

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины предсказуемо вдохновила руководство Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП), многие представители которой накануне голосования проводили молебны за неизбрание Петра Порошенко президентом и призывали всех прихожан РПЦ в Украине голосовать против него.

Так, сам патриарх РПЦ МП Кирилл Гундяев в отличие от президента РФ Владимира Путина, воздержавшегося от поздравлений, направил их новоизбранному президенту соседней страны. Приведем его полностью, выделив наиболее значимые фрагменты:

"Уважаемый Владимир Александрович!

Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины.

Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге.

Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви.

Милостивый Бог да споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины.

С уважением

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ".

Итак, РПЦ продолжает свои традиции поддержки любой, способной принести ей пользу власти, независимо от убеждений ее носителей. Так это было в советские времена, когда она молилась за богоборческую власть, так это происходит сейчас, когда в преимущественно христианской стране она поддерживает не воцерковленного консервативного христианина, а нерелигиозного представителя постыдной для церкви профессии, к тому же иудейского происхождения (некрещенного).

И логика тут вполне понятна. Ведь Петр Порошенко, кстати, сам в прошлом прихожанин дочерней церкви РПЦ (УПЦ МП), сделал одним из своих проектов обретение Украиной независимой от Москвы православной церкви. С этой точки зрения, для РПЦ во главе Украины удобнее хоть шут, хоть иудей, хоть сам черт - лишь бы он в отличие от предыдущего (пока еще действующего) президента не лез в религиозные дела.

Именно этого, то есть, невмешательства государства в религиозную сферу в Украине от ее властей добиваются как РПЦ, так и Кремль. При этом в самой России их политика прямо противоположная - создание режима наибольшего благоприятствования одной, де-факто государственной религии и церкви, максимальное ограничение всех остальных и открытое подавление тех, кто может составлять ей конкуренцию в борьбе за умы и души граждан РФ (иеговисты, баптисты, независимые исламские организации и т.д.).