Мустафа Джемилев переходит в конструктивную оппозицию

Лидер крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев определился со своей позицией относительно новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Джемилев заявил, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил 22 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Мы – команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам, которые мы считаем правильными – будем всецело его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу – мы будем подавать свой голос», – сказал Джемилев.

Джемилев добавил, что для Украины сейчас главное – сберечь стабильность. Напомним, что ранее Джемилев обращался к Зеленскому с просьбой прокомментировать свою позицию по Крыму. Ответ получился не очень вдохновляющим.