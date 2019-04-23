В центре Алжира обрушилось историческое здание - погибла семья из пяти человек

В понедельник пять человек погибли в результате обрушения здания в старой медине Алжира, заявили представители североафриканской страны.

Спасательные отряды бросились на место обветшалого четырехэтажного здания в районе Касба, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но жертвы, все члены одной семьи, уже погибли.

По словам местных жителей, мужчина, его жена, его брат и двое его детей, восьмилетний ребенок и младенец незаконно жили в здании («сквотировали») после того, как его законные жители были эвакуированы несколько месяцев назад из-за опасений по поводу разрушения здания.

Свидетели сообщили местному новостному веб-сайту Algerie Patriotique, что фасад здания был окрашен в прошлом году, когда президент Абдельазиз Бутефлика открыл соседнюю мечеть Кетчауа эпохи Османской империи.

Абделькадер Зух, губернатор Алжира и сторонник Бутефлики, посетил это место, но его быстро прогнали разгневанные жители.

Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, как сотрудники службы безопасности сопровождают губернатора обратно к его машине, где люди собираются и скандируют антиправительственные лозунги.

Несколько часов спустя государственное телевидение объявило об увольнении губернатора и увольнении еще пяти человек из 48 провинций страны без объяснения причин.

Женщина на месте происшествия сказала, что здание «рушится» и должно было быть «отремонтировано или разрушено».

Обрушение исторического здания в центре старого Алжира многие наблюдатели считают символичным. Напомним, что Бутефлика ушел в отставку 3 апреля после 20 лет у власти, поддавшись давлению со стороны армии и демонстраций молодых алжирцев, стремящихся к переменам.