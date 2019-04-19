"Пожар в Нотр-Дам это наказание от Бога" - влиятельный раввин

Недавно мы писали на «Голосе Ислама» о курьезном обвинении мусульман в проявлении «неправильных» чувств по отношении к пожару в Париже, при том, что в немусульманских (а порою и в откровенно исламофобских) кругах замечено иногда чуть ли не ликование по этому поводу. А вот вам новость из Израиля, показывающая, что такие чувства к пожару это вовсе не только удел сетевых фриков.

Пожар в Нотр-Дам де Пари, который сильно повредил древний собор в понедельник, был божественным наказанием, намекнул в среду влиятельный израильский раввин, ссылаясь на сжигание еврейских книг в 13-м веке.

В своей колонке с вопросами и ответами, опубликованной на религиозно-сионистском новостном веб-сайте «Сругим», уроженец Франции Шломо Авинер, ныне раввин незаконного еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу, также сказал, что это мицва - поступок, совершенный из религиозного долга - сжигать церкви в Израиле, но предупредил, что в любом случае этого не следует делать, потому что тогда их придется восстанавливать.

На вопрос о том, может ли быть пожар в Нотр-Дам причиной сожаления, Авинер сказал: «Это не наша задача в настоящее время. Нет приказа искать христианские церкви за пределами Израиля и сжигать их. В нашей святой земле все сложнее. Действительно, раввин Сатмара писал, что одно из его возражений против иммиграции в Израиль состоит в том, что здесь действует повеление сжигать церкви, но она не выполняется, и поэтому пребывание в Израиле без сжигания церквей запрещено».

Он добавил, что раввин Моше Минц из Венгрии сказал про восстановление сожженных церквей, что это еще больший грех, чем оставить их сейчас как есть.

Слова влиятельного раввина вызвали замешательство даже у многих израильтян.

Гади Гварияху из неправительственной организации Таг Меир, которая занимается мониторингом преступлений на почве ненависти в Израиле и на Западном берегу и содействует межрелигиозному диалогу, назвал высказывания Авинера «печальными, гневными и шокирующими».

«Если влиятельный раввин говорит, что «нет повеления искать христианские церкви за границей и сжигать их, но на нашей святой земле проблема более сложная» - что будут скорее всего делать крайне правые?» - спрашивает Гварияху.

Сначала Авинер воздержался от того, чтобы назвать пожар в Париже явным божественным наказанием. Однако, отвечая на вопрос «Так нельзя сказать, что это было наказание?», раввин написал: «В конце концов, это возможно. Первое большое сожжение Талмуда произошло в Париже, на площади собора Нотр-Дам».

Авинер сказал, что это было результатом парижского суда: «Во Франции еврейские мудрецы этого поколения были вынуждены вступить в конфронтацию с христианскими мудрецами. Результатом стало сожжение Талмуда. Книги Талмуда были доставлены на площадь Нотр-Дам на 20 телегах... и были сожжены там, то есть 1200 книг Талмуда».

Отвечая на вопрос о том, что не-евреи могут быть недовольны из-за того, если евреи не будут демонстрировать горе и печаль из-за пожара, Авинер написал: «Это не повод унижаться. Раввины должны оставаться верными истине. Каждый богобоязненный еврей должен придерживаться истины».

Чтобы понимать, кто такой для современного иудаизма и религиозного сионизма Шломо Авинер, процитируем, как презентует википедия:

«Один из выдающихся современных раввинов Израиля, глава иешивы «Атерет Иерушалаим» в Старом городе Иерусалима и раввин поселения Бейт-Эль. Является одним из ведущих духовных лидеров движения религиозного сионизма. Автор более 30 книг по еврейскому праву, философии, комментариям к Торе и вопросам воспитания молодёжи. Его статьи и комментарии на текущие события и на темы еврейской жизни постоянно публикуются во множестве газет, журналов и на интернет-сайтах...

Шломо Авинер опубликовал десятки книг и сотни статей. Его статьи и респонсы ежемесячно появляются в журнале иешивы и часто печатаются в израильских газетах. Рав Авинер также еженедельно пишет комментарии к недельным главам, которые распространяются каждую субботу в синагогах по всему Израилю. Он ведёт две еженедельные радиопрограммы, имеет собственный видеоблог, даёт еженедельные уроки и читает лекции во множестве мест. В дополнение к этому, к раву Авинеру постоянно обращаются сотни людей из всех слоев израильского общества, которые задают ему галахические вопросы по телефону, электронной почте и SMS-сообщениям».

То есть, очевидно, что Шломо Авинер это не подпольный раввин какой-то экстремистской группы, а один из ведущих современных духовных лидеров Израиля. При этом взгляды, которые он высказывает, в мусульманской среде могут действительно позволить себе лишь исключительно экстремисты, которые одной ногой стоят в Гуантанамо, а другой в пустыне Ирака.

Тут надо добавить, что как мусульмане, приверженные классическому исламскому фикху (праву), мы с пониманием относимся к еврейскому следованию закону, даже если мы не согласны с ним. Такое отношение к нелиберальной религиозной традиции и твердость в убеждениях - «Это не повод унижаться...Каждый богобоязненный еврей должен придерживаться истины» - вызывают невольное уважение у всякого верующего человека, вместе с желанием, чтобы как можно больше столь же твердых имамов и муфтиев было и у нас. В конце концов религиозный сионист и ортодоксальный иудей Авинер следует своим убеждениям и отстаивает свою религию и свой народ. Здесь все понятно.

Но вот отдельный привет хотелось бы передать тем клоунам, что уже в первый час после начала пожара в Париже начали подсчитывать смеющиеся смайлики с арабскими именами, одновременно с пафосными заявлениями про наследие «иудео-христианской цивилизации» - Бен Шапиро, Кети Хопкинс, Елена Пригова и еще тьма имен на Западе и у нас. Кажется первая составная часть вашей «цивилизации» не только припомнила второй события, о которых сейчас предпочли забыть, но и ясно высказалась — церкви не сжигают только потому, что нет приказа выходить за пределы Израиля и сжигать их там, а в самом Израиле...ну просто восстановят же (проклятые лево-либералы и культур-марксисты!), что поделать.

И нет сомнений, что все эти апологеты «иудео-христианства» и сионизма утрутся и сделают вид, что ничего не слышали и не видели. ЦАХАЛ и поселенческое движение, которые окучиваются Авинером, ничуть не утратят их поддержки, в отличие от палестинских христиан, к слову, на которых им давно наплевать. Зачем? Влиятельный сионистский раввин с анти-христианскими взглядами это не проблема для западного "консерватора". Вот смайлики это другое дело.