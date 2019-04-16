Сидя в стеклянном доме, не кидайся в прохожих камнями

Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, казалось бы, не имеет никакого отношения к мусульманам. По крайней мере, нет никаких фактов, свидетельствующих, что это дело рук реальных безумцев из мусульманской среды, как не взяли на себя за это ответственность безумцы виртуальные, чего можно было бы ожидать.

Однако в определенных кругах уже взято за правило в любой непонятной ситуации обвинять мусульман. Причем, что интересно, если раньше в России шутили про "если в кране нет воды, значит выпили...", то сейчас сами те, кого раньше обвиняли во всех бедах, ныне представляющие себя либералами и защитниками "иудеохристианской" (?) Европы, пытаются виновными за все сделать мусульман.

На этот раз поводом для таких обвинений стали отдельные комментарии и даже лайки-смешки блогеров с мусульманскими именами под новостью о пожаре в соборе. Но если на этом основании возлагать ответственность на целое сообщество, с таким же успехом это можно сделать по отношению к другим религиозным, этническим и идеологическим группам. Не будем голословными.

Вот, например, злорадная реакция в связи с этим пожаром известного "интеллектуального русского националиста" Егора Просвирнина. Как можно понять из его комментария, французы понесли заслуженное наказание за то, что поддерживаемые ими "украинские каратели" разрушили православный храм на Донбассе.

Его менее известный единомышленник мелочиться не стал и спросил с французов сразу за 1812 год.

Известный прокоммунистический блогер Дмитрий Пучков ("Гоблин") с радостью перепостил ернический комментарий в отношении "белогвардейской" публики, потролив ее на примере этого пожара аргументами, которые она использует в подобных случаях в России. Никакого сожаления в связи с произошедшим, как видно, автор также не демонстрирует.

Впрочем, зачем мелочиться - год назад в России на масленницу сжигали ни больше, ни меньше целый католический собор в готическом стиле, весьма напоминающий Нотр-Дам. Правда, не сам собор, а его копию из хвороста. Происходило это в парке Никола-Ленивец Калужской области. Причем, надо заметить, что по русской традиции на масленицу сжигают чучела ведьм, что в данном случае наглядно свидетельствует об отношении участвовавших в этом массовом мероприятии к католическим церквям.

Но злорадствовали не только "русские патриоты" - православные и коммунистические. В стороне не осталась и другая публика, которую либералы, видимо, пытающиеся преодолеть таким образом раздвоенность своих личностей и корней, настойчиво пытаются притянуть за уши к некой "иудеохристианской" цивилизации.

Проявил себя и другой талантливый народ - сербский. Не какие-то там комментаторы, а весьма массовое СМИ, принадлежащее кругам действующего президента Александра Вучича, охарактеризовало пожар в Нотр-Даме как Божью кару за то, что недавно среди прочих национальных флагов в нем появился и флаг Косово.

Пошутить в связи с пожаром собора в контексте украинских предвыборных баталий решил и известный украинский политолог Тарас Березовец. Французы шутки, однако, не оценили.

Словом, желающие позлорадствовать или пошутить над тем, что французы и другие европейцы (реальные или липовые) восприняли как свою утрату, нашлись отнюдь не только среди мусульман, но и среди представителей тех самых этнических или религиозных сообществ, представители которых негодовали в связи с "реакцией варваров". Поэтому, хотелось бы напомнить им китайскую поговорку о том, что сидящему в стеклянном доме не следует кидаться в прохожих камнями.

Что касается основного настроя мусульман, по нашим наблюдениям, он был вполне выдержанным и достойным, особенно с учетом того, что им приходится самим регулярно нести потери, будь то культурного наследия или человеческие, к которым Франция с ее выдающейся культурой, не сказать, чтобы не имела никакого отношения.