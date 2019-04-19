Правительство Мали ушло в отставку из-за резни фулани

Премьер-министр Мали и его правительство подали в отставку через четыре недели после того, как массовая резня 160 скотоводов из народности фульбе (фулани) потрясла нацию.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку в четверг без объяснения причин увольнения премьер-министра Сумейлу Бубей Майга.

«Премьер-министр будет назначен очень скоро, и после консультаций со всеми политическими силами будет сформировано новое правительство» как из правящей, так и из оппозиционной сторон, говорится в заявлении администрации Кейта.

Президент во вторник заявил в телевизионном обращении, что «услышал гнев», хотя и не упомянул явно премьер-министра.

Ранее депутаты парламента обсуждали возможный вотум недоверия правительству из-за резни и неспособности разоружить вооруженные группы или отразить нападения.

Убийства, совершенные 23 марта, предположительно охотниками из племени догонов в Огоссагу, деревне в центральной части Мали, населенной конкурирующими скотоводами фульбе, считаются слишком кровавым преступлением даже по недавним стандартам все возрастающего насилия в Мали.

Резня произошла вслед за нападением вооруженных боевиков на армейский пост, в результате которого погибли по меньшей мере 23 солдата, также в центральном районе Мали, ответственность за которое взяла на себя «Аль-Каида»*, в рядах которой участвует много фульбе.

Малийские власти задержали пять человек, подозреваемых в участии в бойне. Но им пока не удалось разоружить всю группу, которая, как считают многие, организовала резню, несмотря на обещания Майги и Кейты сделать это.

Убийства в Огоссагу, вид обожженных тел женщин и детей, тлеющих в своих домах, потрясли население Мали, которое все больше разочаровывается неспособностью правительственных сил защитить их как от нападений вооруженных группировок, так и от этнических чисток.

Критики утверждают, что малийский лидер сделал недостаточно, чтобы предотвратить межобщинное насилие. Народ Мали явно недоволен безопасностью в стране. В то же время время ухудшается благосостояние простых людей. Цены на предметы первой необходимости, такие как вода, электричество и еда, выросли на 20 процентов в прошлом году. Премьер-министр был избран в августе с обещанием перемен, но многие малийцы не видят никаких изменений.

Тем не менее, вся история парадоксально показывается позитивные черты малийского общества. В-первых, это явный шаг к гуманизации, оказывается даже у африканской страны, погруженной в насилие, есть предел, который способен ее потрясти. Во-вторых, в Мали есть какое-никакой, но гражданское общество, чье давление способно без насилия смести правительство, которое не может выполнить свои обещания.

*-запрещены в РФ