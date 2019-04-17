Четверо жителей Триполи погибли из-за артиллерийского обстрела

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела столицы Ливии Триполи.

Спустя почти две недели после штурма с целью захвата города самозваная Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара застряла на южной окраине города, сражаясь с вооруженными группами, лояльными признанному ООН правительству Триполи.

Столичный южный район Абу Салим был обстрелян поздно вечером во вторник. Взрывы были слышны даже в центре города, который в основном был нетронут насилием в Ливии.

Из-за артиллерийского обстрела погибли по меньшей мере два человека и ранены еще восемь. Об этом агентству Reuters заявил представитель пресс-службы Триполи Усама Али, не уточнив, кто стоит за обстрелом.

Другой чиновник сообщил ливийскому телеканалу Аль-Ахрар, что четыре человека погибли и 20 получили ранения.

Район расположен недалеко от дороги к старому аэропорту в южной части Триполи, который несколько раз переходил из рук в руки с начала боевых действий.

Абу Салим находится к северу от сил, лояльных правительству Триполи, которые стремятся остановить войска ЛНА, идущие с юга.

Силы Триполи обвинили ЛНА в стрельбе ракетами по жилым районам, но ЛНА заявила, что не имеет никакого отношения к обстрелу, вместо этого обвинив базирующуюся в Триполи группу.

Наблюдатели сообщают, что это далеко не первый раз, когда силы Хафтара наносят удары по гражданским районам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с тех пор, как ЛНА начала 4 апреля наступление, по меньшей мере 174 человека были убиты и 756 ранены. ВОЗ сообщает, что развернула дополнительный хирургический персонал для поддержки больниц, куда приходят ранены.

Между тем, дипломаты Совета Безопасности ООН начали переговоры по британской резолюции, которая требует немедленного прекращения огня в Ливии.

Предлагаемый текст, увиденный информационным агентством AFP, предупреждает, что наступление со стороны ЛНА «угрожает стабильности Ливии и перспективам политического диалога при содействии Организации Объединенных Наций и всеобъемлющего политического урегулирования кризиса».

Совет «требует, чтобы все стороны в Ливии немедленно приступили к деэскалации ситуации, обязались прекратить огонь и сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, чтобы обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение боевых действий на всей территории Ливии».