В Индонезии закончилось голосование на всеобщих выборах

В Индонезии, крупнейшей мусульманской стране мира, закончилось голосование на президентских и парламентских выборах. Сообщается, что десятки миллионов людей проголосовали без каких-либо особых проблем.

Впрочем, без инцидентов тоже не обошлось. Торнадо в Восточной Яве поздно вечером во вторник разрушил два сельских избирательных участка и отключил электричество в двух других, вынудив власти перенести голосование в более безопасные районы, сообщает информационное агентство Antara.

Люди в двух районах Джаяпуры, столицы неспокойной провинции Папуа на востоке Индонезии, не смогли проголосовать, так как бюллетени и урны для голосования не прибыли на места. Председатель окружной избирательной комиссии, сказал, что проблемы возникли из-за задержек с заменой поврежденных бюллетеней и нехватки добровольцев. Выборы в этих двух районах были отложены до четверга.

Во многие отдаленные районы страны с достаточно сложной географией бюллетени для голосования доставляли в сопровождении охранников на самолетах, скоростных катерах, лодках и даже на лошадях.

Два скоростных катера были развернуты в качестве мобильных избирательных участков для жителей цепи Тысячи островов к северу от Джакарты.

Избирательная комиссия рекомендовала провести повторное голосование для индонезийцев в Малайзии и в Австралии, где несколько сотен зарегистрированных избирателей все еще стояли в очереди после закрытия избирательных участков в субботу.

Наблюдатели сообщают, что общая явка вероятно была значительно выше традиционных для страны 70 процентов. Это обусловлено как тем, что в один день прошли два разных голосования (за исполнительную и законодательную власть), так и из-за долгой кампании, поднявшей много разногласий вокруг таких вопросов, как экономика и религия.

Предварительные результаты, основанные на так называемых «быстрых подсчетах», когда голоса подсчитываются на избирательных участках, начнут поступать как раз на момент публикации этот статьи.