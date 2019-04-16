Выборы в Индонезии: что надо знать?

В среду в самой большой стране мусульманского мира более 190 миллионов избирателей придут на избирательные участки (их более 805 000), чтобы выбрать своего следующего президента. Голосованию предшествовала крайне поляризационная избирательная кампания, в которой основное внимание уделялось идеологиям, а не политике. Итак, что надо знать о выборах в Индонезии?

Основными соперниками являются действующий президент Джоко "Джокови" Видодо и его напарник, глава Совета уляма Индонезии Маруф Амин, против отставного генерала и давнего соперника Прабово Субианто и бизнесмена-мультимиллионера Сандиага Уно.

Видодо и Амин пытаются представить себя одновременно и прогрессивными, и в то же время консервативными кандидатами. Их предвыборный лозунг - «Продвижение Индонезии».

«Я националист, - сказал Видодо, объявив о своей кандидатуре в августе 2018 года. - Он набожный религиозный деятель. Мы хорошо дополняем друг друга».

Прабово, выходец из рода яванских аристократов, зять бывшего диктатора Сухартоко, был командиром спецназа, руководил брутальными антипартизанскими операциями в Папуа и Восточном Тиморе, его часто обвиняли в нарушениях прав человека. Своим идеалом он считает турецкого Мустафу Кемаля Ататюрка. В 2014 году он уже выступал против Видодо. Что касается Уно, то это бизнесмен, который несколько месяцев занимал пост заместителя губернатора Джакарты после массовых митингов против бывшего христианского мэра столица Басуки Теджаха Пурнама (также известного как Ахок), которого обвиняли. - и позже осудили - за богохульство.

Последние опросы общественного мнения в преддверии выборов показали, что Видодо-Амин лидирует на целых 20 пунктов, хотя значительная доля избирателей еще не определилась.

Однако большинство политических экспертов прогнозируют результат с более узким разрывом, учитывая, что предвыборные опросы 2014 года были похожими, но Видодо в итоге опередил Прабово всего на шесть пунктов.

При этом, уже сейчас Прабово и его сторонники заявили, что будут протестовать на улицах, «если у них украдут голоса». Некоторые его сторонники также обвиняют лагерь Видодо в мошенничестве с избирателями, утверждая, что они регистрируют иностранных избирателей и используют поддельные списки избирателей.

Социальные сети помогают разжигать такие заговоры, а напряженность между сторонниками разных кандидатов возрастает. Например, в твиттере, сторонников Видодо насмешливо называют cebong (головастики), а сторонников Прабово зовут kampret (летучие мыши).

«Сторонники Прабово широко верят в как минимум две ложные новости», - говорит Андреас Харсоно, индонезийский исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch.

«Во-первых, они считают, что в Индонезии много рабочих из материкового Китая, хотя это неоднократно опровергали. Иностранные мигранты в Индонезии составляют всего 0,06 процента рабочей силы, но лагерь Прабово утверждает, что в стране находятся миллионы рабочих из Китая.

«Во-вторых, они верят, что Джокови является антиисламистом. Они верят, что он хороший мусульманин и хороший дедушка, но они также верят, что он анти-исламист».

«Эти обманы будут очень влиять на многих избирателей».

Вот здесь остановимся поподробнее, так как это одна из самых волнующих нас тем.

И Видодо, и Прабово горячо обхаживают мусульман. Партнер Видодо, как мы уже упомянули, это глава Совета уляма - известный консервативный голос, входящий в состав «Нахдатул Улама», крупнейшей исламской организации Индонезии.

В тоже время Прабово и Уно имеют сильную поддержку со стороны «движения 212» - удивительной, но нестабильной коалиции из салафитов, суфийских групп и Хизб ут-Тахрир*, объединившихся ради протеста против бывшего мэра Ахока, в том числе от их неофициального лидера Ризика Шихаба, который в настоящее время находится в добровольном изгнании в Саудовской Аравии.

Но многие говорят, что они поддержат Прабово-Уно не из-за религии, а из-за экономики, воодушевившись их обещанием снизить цены на электроэнергию и основные продукты питания, такие как рис, в течение 100 дней после прихода к власти.

«Сколько индонезийцев едят три раза в день?» - спрашивает Прабово толпу из более чем 100 000 человек на своем последнем митинге в Джакарте 7 апреля. «Вы хотите оставаться слугами навсегда?»

Многие считают, что Прабово-Уно победят в Джакарте, где их националистическая политика пользуется популярностью как у рабочих, так и у среднего класса.

Между тем Видодо-Амин обещают продолжать уделять основное внимание программам инфраструктуры и социальной поддержки. При нынешнем правительстве инфраструктура существенно выросла, а новые платные дороги, порты и аэропорты растут как грибы по всей стране.

Помимо президентских выборов завтра также пройдут и выборы в парламент Индонезии. Выборы в законодательные органы обычно проводятся за несколько месяцев до президентских выборов, но в этот раз они пройдут вместе, а значит избирателям предстоит избрать все власти Индонезии.

Избиратели — а в Индонезии это все граждане, которым исполнилось 17 лет — будут выбирать между 17 партиями, которые в целом соревнуются за 711 место в парламенте, 2207 мест в провинциальных собраниях, и 17601 место в собраниях на уровнях районов. Явка ожидается высокой, сайт избирательной комиссии рухнул в понедельник вечером из-за количества людей, ищущих информацию о кандидатах в законодательные органы.

Ну и еще один вопрос, который вероятно стоит рассмотреть в связи с выборами в Индонезии, это фактор политического исламизма (он же «политический Ислам»). Как ни парадоксально, и вопреки заявлениям многих обеспокоенных наблюдателей, фактор политического исламизма крайне незначителен. Парадоксально, потому что совершенно очевидно, что в целом в Индонезии наблюдается подъем исламского консерватизма. Религия в Индонезии сегодня важна как никогда, и это хорошо отражено в риторике основных кандидатов.

Тем не менее, случай Индонезии показывает, что рост исламской идентичности и ее яркое выражение в публичной сфере, еще не означают рост политического исламизма. Реальность намного сложнее, и скорее всего на этих выборах «политический ислам» ждет феноменальный крах.

Это связано с тем, что исламским партиям не удалось сформировать коалицию, чтобы выставить своего кандидата в президенты. Вместо этого они предпочли выбирать между Джокови и Прабово, ни один из которых не может считаться исламистской фигурой или даже ассоциироваться с определенной исламской группой. Оба они являются членами националистических партий, которые используют религиозные чувства исключительно как часть стратегии для своей кампании.

Это уже приводит к серьезным политическим последствиям. Согласно мартовскому опросу, проведенному Центром стратегических и международных исследований (CSIS), исламистские партии фактически теряют избирателей из-за своих националистических союзников в результате эффекта свертывания - тенденция, при которой популярный политический лидер собирает голоса для своей партии.

В итоге партия «Гериндра» (Движение за Великую Индонезию), которую сейчас возглавляет Прабово, получила голоса от Партии процветающей справедливости и Партии национального мандата, а Индонезийская демократическая партия борьбы, членом которой является Джокови, получила голоса от Объединенной партии развития ​​и Партии национального пробуждения.

Некоторые опросы предсказывают, что Индонезийская демократическая партия борьбы наберет около 25 процентов голосов, а Гериндра наберет около 14 процентов. Между тем, Партии национального пробуждения может стать единственной исламской партией, которая останется в деле после выборов 17 апреля, при этом ожидается, что все другие исламские партии не пройдут избирательный порог в 4 процента.

Это согласуется с выводами политологов Сайфула Муджани и Томаса Пепинского: индонезийские мусульмане становятся более консервативными и набожными, но эта растущая религиозность не обязательно приводит к избирательной поддержке «политического ислама».

Будущее в целом не выглядит радужным и для внепартийных исламистских групп.

Лагерь Прабово смог привлечь к участию в выборах членов Фронта защитников Ислама (это его возглавляет Ризик Шихаб) и Хизбут Тахрир Индонезия, но нет никаких гарантий, что их политический альянс продолжится после 17 апреля, когда оба претендента посчитают, что больше нет нужды соревноваться за голоса. Союз Прабово с Ризиком Шихабом и без того выглядит слишком вынужденным даже сейчас.

Маловероятно, что ФЗИ или ХТИ когда-либо превратятся в политические партии, чтобы заменить нынешние исламские партии. ФЗИ является военизированной группировкой, не имеющей интересов в управлении, а ХТИ в принципе не заинтересована в парламентской демократии.

Движение 212 также не спасет день. Это свободная коалиция различных исламистских группировок, которая распалась вскоре после того, как Ризик бежал в Саудовскую Аравию, согласно докладу Института политического анализа конфликтов (IPAC) за апрель 2018 года. Поскольку уважаемый Маруф Амин, состоящий из 212 человек, бежит вместе с Йокови, движение уже утратило историческое обоснование существования.

Подводя итог, можно сказать, что исламские партии теряют голоса, а исламистские группы, которые работают вне формальных политических структур, могут вскоре стать политически неактуальными, когда пыль осядет после 17 апреля — дня, когда идеологические мусульманские избиратели будут вынуждены выбирать между двумя националистическими лидерами, которые, похоже, заботятся больше об их избрании, чем об идеологических устремлениях своих избирателей.

Впрочем, есть большие сомнения, что сугубо исламистская партия, без националистической базы, сегодня где-либо вообще может выиграть выборы. С другой стороны, места в парламенте под очередную фракцию это не единственный вариант исламской гегемонии, что показывает консервативный дискурс обоих основных кандидатов. Индонезия уже не раз показывала, что к ней нельзя применять те же стандарты, что мы используем в описании политики на Ближнем Востоке или в Турции. В конечно счете, исламизация индонезийского национализма уже сейчас приводит к тому, что для многих сторонних наблюдателей абсолютно все основные участники предвыборном кампании выглядят как самые что ни на есть исламисты.

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