Шоу на крови в Тюмени: кто теперь поверит в КТО?

События, произошедшие в конце прошлой недели в Тюмени, где силовики заявили о проведении "контртеррористической операции" (КТО), в ходе которой был убит названный террористом молодой человек, еще ждут настоящего журналистского расследования. Однако куда более симптоматично даже не само это "КТО", а общественная реакция на него.

Не так давно журналист Олег Кашин спровоцировал скандал, признавшись в том, что и так знали многие: "...у нас в обществе есть консенсус, что борьба с так называемым терроризмом на Кавказе идет правильно, она идет так, как надо, то есть силовики могут себе позволять там всё. Могут стрелять из крупнокалиберного оружия по пятиэтажкам, где якобы живут террористы, про которых никто не знает, террористы они или нет, могут кого-то убивать, могут пытать и так далее. Но общество российское к этому привыкло".

Однако, видимо, по мере того, как такие методы стали переноситься за пределы территории Кавказа на (остальную) территорию России, а жертвами беспредела силовиков все чаще начали становиться обычные россияне, описанный Кашиным "консенсус" начал разрушаться.

Так, даже околовластный журналист Сергей Доренко достаточно прозрачно дал понять, что он думает о шоу, устроенном тюменским ФСБ (просим прощения читателей за грубую лексику)

Что уж говорить об оппозиционных блогерах типа Рустема Агадамова (кстати, мягко говоря, не замеченного в симпатиях к Исламу), который прямо провел параллель между тюменской "КТО" и убийством братьев Гасангусеновых в Дагестане.

Неудивительно, что отследив общий настрой людей, проявившийся и в заголовках и формулировках СМИ, властные пропагандисты тут же устроили истерику, поводом которой послужило то, что некоторые медиа употребили в отношении жертвы этого "КТО" формулировку "убили", а не "ликвидировали".

Однако при таком отношении к спецслужбам, которое все больше складывается в российском обществе, подобные истерики кремлевских пропагандистов скоро уже ни на что влиять не будут.

И, похоже, что в пору уже будет говорить о другом консенсусе - недоверия думающих россиян к любым заявлениям силовиков и неприятии их действий, непрозрачных для общества и неподсудных независимым судам, которых в стране тоже уже давно нет.