В Ингушетии арестованы лидеры оппозиции

Лидеры ингушских протестов Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов и старейшина Ахмед Барахоев, которые были задержаны 3 апреля, после чего получили по 10 суток административного ареста по ст.20.2 КоАП РФ, должны были выйти на свободу 13 апреля, но этого не случилось.

Оппозиционеров задержали на выходе из спецприемника в Нальчике, где они отбывали наказание, и повторно задержали еще на 48 часов, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на адвокат от "Правовой инициативы" Фатиму Урусову, которая защищает Барахоева.

Как стало известно уже сегодня, члены Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и Ахмед Барахоев отправлены под стражу на два месяца в рамках дела о применении силы к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщают «Медиазона» и «Кавказский узел».

Также на два месяца арестовали Бараха Чемурзиева, его подозревают в организации применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает «Медиазона».

Кроме того, обыск был проведен в доме Магомеда Муцольгова, дом которого был оцеплен с раннего утра силовиками.

Напомним, что уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено после митинга с требованием отставки руководства Ингушетии, который прошел в Магасе 26 и 27 марта. По версии следствия, в столкновениях с демонстрантами пострадали 10 полицейских и сотрудников Росгвардии. Кроме того, СК расследует дело о призывах в интернете к массовым беспорядкам, которое возбудили перед проведением митинга.