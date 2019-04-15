Ливия: войска ПНЕ сбили самолет ВВС Хафтара, пока он гостил в Каире

Войска, лояльные международно признанному правительству Ливии (правительству национального единства), сбили истребитель, принадлежащий ВВС генерала Халифы Хафтара, в тот самый день военный лидер-отступник провел переговоры с президентом Египта в Каире.

Армейские источники в ПНЕ сообщили, что самолет самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА), был сбит в воскресенье на южной окраине Триполи, в ходе яростных боев за контроль на столицей.

Источники ЛНА подтвердили, что один из из самолетов был сбит, но добавили, что пилот выжил после катапультирования .

Силы ПНЕ заявили, что «ищут пилота».

Между тем, сам Халифа Хафтар встречался с египетским диктатором Абдуль-Фаттахом ас-Сиси — как раз в те дни, когда должна была пройти встреча с главой ПНЕ Файезом ас-Сарраджем.

В заявлении из администрации Сиси после встречи с Хафтаром не упоминалось о наступлении Хафтара напрямую, но при этом - "подтверждается поддержка Египтом усилий по борьбе с терроризмом и экстремистскими группами и ополченцами в целях обеспечения безопасности и стабильности для граждан Ливии".

Это типичная риторика для Сиси, но она столько же типична и для Хафтара. Халифа Хафтар, который считает себя противником «экстремизма», но рассматривается оппонентами как новый авторитарный лидер в духе Каддафи, пообещал продолжать свое наступление, пока Ливия не «очистится» от «терроризма».

Сам Каир давно имеет тесные связи с лидером ЛНА, но также публично поддерживает мирные усилия под руководством ООН в Ливии.

В тот же день посол ООН в Ливии заявил, что позиция ООН по прекращению конфликта в стране "не изменится".

«Вы изучили и попробовали войну. Независимо от того, насколько упрямым остается человек, нет другого решения, кроме политического», - заявил Гасан Саламе, ливанский ученый, живущий в Париже.